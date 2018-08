BMW Z4 M40i: Roadster-Premiere beim Concours d’Elegance

By

Auf dem als Concours d’Elegance bekannten Pebble Beach Golf Links nahe Monterey in Kalifornien gab es jetzt die Roadster-Premiere für den BMW Z4 M40i First Edition mit seinem 340 PS starken 3,0-Liter-Reihensechszylinder. Mit dem Zweisitzer steht nach zwei Jahren Abstinenz wieder ein neuer Roadster im Programm der Münchener, der sich ganz klar von seinen Vorgängern abheben will.

Gestern gab es die Roadster-Premiere vom BMW Z4 M40i First Edition beim Concours d’Elegance. Die dritte Roadster-Generation mit der internen Bezeichnung G29 besinnt sich wieder auf ihre klassischen Werte und will mit deutlich schärferen Konturen im Blech überzeugen. Was noch auffällt, sind die breiten Nieren, die riesigen Lufteinlässe, das markante Gittermuster im Kühlergrill sowie die vertikal ausgerichteten Scheinwerfer. Serienmäßig strahlen sie LED-Licht aus, gegen Aufpreis sollen sie auch Matrix-Licht aussenden können.

Ebenfalls sehr auffällig: Die in die Breite bis über die 19 Zoll großen M Leichtmetallräder im Doppelspeichen-Design und Bicolor-Ausführung gezogene Motorhaube, die großen Air Breather hinter den Vorderrädern sowie die in die Heckklappe integrierte Luftabrisskante. Auch bei den Abmessungen hat der neue Roadster gegenüber der Vorgänger-Generation zugelegt. Er misst nun 4,32 Meter in der Länge (+8 Zentimeter) und 1,86 Meter in der Breite (+7 Zentimeter). Und auch die Spur wurde, vorne um neun Zentimeter, hinten um fünf Zentimeter, in die Breite gezogen, was für eine verbesserte Fahrdynamik sorgen soll. Bei der Lastverteilung will der Hersteller das perfekte Verhältnis 50:50 zwischen vorne und hinten geschaffen haben.

Unter der Haube der First Edition arbeitet ein mit 340 PS richtig kraftvoller Reihensechszylinder-Motor. Damit soll der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,6 Sekunden erledigt sein. Auch ein Sportfahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, die M Sportbremsanlage und ein elektronisch geregeltes M Sportdifferenzial im Hinterachsgetriebe sind mit an Bord.

Neben dem M-Modell wird es natürlich auch eine deutlich zivilere und sicher auch viel günstigere Version mit einem 150 PS starken Vierzylindermotor geben. Genauere Details zur neuen Modellgeneration sollen dann in der zweiten Septemberhälfte bekanntgegeben werden. Seine Europa-Premiere feiert der neue BMW-Roadster Anfang Oktober auf dem Autosalon in Paris. Die Markteinführung soll dann mit Beginn der Cabrio-Saison im Frühjahr 2019 erfolgen.

Bilder: © BMW Group