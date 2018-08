Brabus 125R: Smart-Cabrio mit 125 PS

By

Mit seinen 109 PS ist das kleine Smart-Cabrio in der Tuningversion ja ohnehin schon nicht gerade untermotorisiert, aber die Tuningspezialisten verpassen dem Brabus 125R jetzt 125 PS und limitieren das Editionsmodell auch gleich noch auf 125 Stück. Doch mit der Leistung steigt dann auch der Preis, so dass für das bärenstarke Sondermodell mal eben Preise aufgerufen werden, für die es auch schon so manchen Kompaktsportler mit deutlich mehr Leistung und einem viel größeren Platzangebot gibt.

39.900 Euro für ein Smart-Cabrio? Das ist erst einmal eine recht heftige Ansage vom Haus-und-Hof-Tuner von Mercedes aus NRW, die man erst einmal sacken lassen muss. Dafür ist der Brabus 125R mit seinen 125 PS auch besonders stark und auch besonders streng limitiert. Das ab sofort erhältliche, aufgemotzte Smart Fortwo Cabriolet kommt dafür dann aber auch mit einer gehobenen Ausstattung daher: Aerodynamik-Anbauteile, eine Fahrwerkstieferlegung sowie UHP-Reifen von Yokohama in der Mischkombination 6Jx16 vorne mit 185/50 R 16 Bereifung und 7Jx17 mit 205/40 R 17 Pneus an der Hinterachse.

Im Innenraum des Performance-Cabrios weist eine “1 of 125” Plakette auf die Exklusivität dieser Sonderserie hin. Das Interieur in schwarzem Leder mit präziser Sondersteppung und einer Perforation der Sitzflächen sowie zahlreichen weiteren exklusiven Features soll für ein exklusives Ambiente sorgen. Die Klimaanlage, das Radio und ein Navigationssystem komplettieren die Serienausstattung des neuen exklusiven Zweitürers aus Bottrop.

Bei dem in zwei Farben, glänzendes Schwarz und mattes Titan, erhältlichen Sondermodell sorgen ein modifiziertes Ansaugsystem, ein noch effizienterer Ladeluftkühler und ein neu kalibriertes Motormanagement für das Leistungsplus von 16 PS. Der Dreizylinder-Turbo-Motor von Brabus konnte so auf 125 PS Spitzenleistung und 200 Nm maximales Drehmoment leistungsgesteigert werden. Mit so viel Power ausgerüstet, braucht der kleine Zweisitzer nur 9,2 Sekunden, um auf Tempo 100 zu beschleunigen. Der Topspeed wird bei 175 km/h elektronisch abgeriegelt, was allerdings immer noch zehn Stundenkilometer mehr sind als beim normalen Brabus-Smart.

Die aus Edelstahl gefertigte Sportauspuffanlage soll zur weiteren Leistungsoptimierung beitragen und auf Knopfdruck einen besonders sportlichen Sound ins Freie entlassen. Da es sich beim Motor um ein Dreizylinder-Aggregat handelt, hat man passenderweise auch drei in der Fahrzeugmitte platzierte Endrohre angebaut.

Bilder: © Brabus