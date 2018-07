Jaguar und Land Rover: Elektroauto laden leicht gemacht

By

Damit die Kunden mit ihrem Jaguar und Land Rover schnell die nächste Ladestation für ihr Elektroauto finden und dort auch bequem bezahlen können, arbeitet der britische Autohersteller jetzt mit dem Elektromobilitätsprovider Plugsurfing zusammen. Laden leicht gemacht – das ist das erklärte Ziel des Joint-Ventures. Die Fahrer vom vollelektrischen i-Pace oder den Range-Rover-Hybrid-Modellen Sport P400e oder P400e können dafür zwischen zwei verschiedenen Paketen auswählen.

Das Finden einer geeigneten Ladesäule für das Elektroauto ist mittlerweile gar nicht mehr so schwer, doch an vielen Ladesäulen treffen unterschiedliche Netzbetreiber und Gebührenmodelle auf verschiedene Bezahlmodelle mit diversen Kundenkarten. Um hier Licht ins Dunkle zu bringen, arbeiten Jaguar und Land Rover jetzt mit dem Berliner Start-up Plugsurfing, das seit Frühjahr 2018 Teil des finnischen Ladeinfrastruktur-Betreibers Fortum Charge & Drive ist, zusammen und machen das Laden leichter. Die Benutzer können über die kostenlose Public Charging App, die es sowohl für iOS als auch für Android gibt, einen der europaweit rund 70.000 Ladepunkte aus dem Netzwerk von Plugsurfing auswählen. Eine Übersichtskarte ermöglicht eine leichte Navigation zur Ladesäule und über die App kann in Echtzeit auch angezeigt werden, ob die Ladestation gerade frei ist oder nicht. Auch die Ladekapazität der Säule kann angezeigt werden.

Zudem erfolgt auch die Bezahlung der Akku-Aufladung zentral über die App des Anbieters. Die Freischaltung der Ladesäule sowie die spätere Abrechnung des Ladevorgangs erfolgt per RFID-Chip. Der Kunde hat die Wahl zwischen zwei Paketen: Entweder er bucht ein Abo-Modell für monatlich 48,50 Euro oder er zahlt einfach jede Akku-Ladung einzeln. Im Monatspaket sind zusätzlich noch bei jedem Ladevorgang 30 Minuten kostenlose Gleichstrom-Ladung und 60 Minuten kostenlose Wechselstrom-Ladung enthalten.

Bilder: © Jaguar Land Rover