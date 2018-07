Lotus Exige Type 49 und 79: Zwei Sondermodelle in Goodwood

By

Beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed konnten die Briten gleich drei Jubiläen feiern. Grund genug für die Manufaktur aus Hethel mit dem Lotus Exige Type 49 und 79 gleich zwei Sondermodelle bei der Traditionsveranstaltung im Süden der britischen Insel zu präsentieren. Alle Hintergründe und Fakten zu den beiden Sportwagen bekommt ihr in unseren News.

Vor nunmehr 70 Jahren hat Lotus-Gründer Colin Chapman das erste Modell der Marke auf die Straße gebracht. Zudem konnte die Edel-Marke vor 50 und vor 40 Jahren jeweils einen Titel in der Formel 1-Weltmeisterschaft nach England holen. Und auch wenn mittlerweile chinesische Investoren die Geschicke des Unternehmens leiten, so steht die Tradition immer noch ganz oben auf der Firmen-Agenda und wird in Goodwood gleich durch zwei Sondermodelle, den Lotus Exige Type 49 und 79, vertreten.

Mit dem 49er soll der Weltmeistertitel von Graham Hill aus dem Jahr 1968 gefeiert werden, mit dem 79er der Titel in der Formel 1 von Mario Andretti zehn Jahre später. Die Basis für die beiden Exige-Sondermodelle bildet ein Cup 430-Modell mit 430 PS und einem Gewicht von 1.060 Kilogramm.

Dabei haben die Briten den 49er rot lackiert und der 79er hat einen schwarzen Lacküberzug bekommen – genauso wie damals bei den siegreichen Formel 1-Werksrennwagen. Bei beiden Fahrzeugen gibt es zudem viele goldene Akzente. Damit nicht nur die Rennsport-Optik, sondern auch die Technik stimmt, haben die Entwickler auch ein einstellbares Gewindefahrwerk und jede Menge Aerodynamik-Accessoires verbaut. Noch ist allerdings nicht bekannt, ob es die beiden gezeigten Sondermodelle jemals in den Handel schaffen werden oder ob sie Einzelstücke bleiben.

Bilder: © Lotus