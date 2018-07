Opel erfindet sich unter PSA neu: Ausblick auf die neue Designsprache

By

Die Verantwortlichen bei Opel geben einen Ausblick auf die neue Designsprache: Klar ist, die neue Formgebung des im französischen Konzern PSA aufgegangenen Autobauers soll vor allem „deutsch, nahbar, aufregend“ sein. Wie die „New Germanness“ aussehen soll, soll ein von Opel-Chef Michael Lohscheller in Auftrag gegebenes Konzeptfahrzeug zeigen, das noch in diesem Jahr enthüllt werden soll.

Noch 2018 will man bei Opel mit einem vom Designer-Team rund um Mark Adams entwickelten Showcar, das auf dem Opel GT Concept aufbaut, einen Ausblick auf die neue Designsprache beim Autobauer geben. Während die Rüsselsheimer mittlerweile zum französischen Konzern PSA gehören, so soll die Formgebung nach dem Willen der Designer vor allem eines sein: Deutsch. Das Designteam hat dafür auch einen eigenen Begriff aus der Taufe gehoben: „New Germanness“. Was das bedeutet, erklärt Designchef Mark Adams so: „‚New Germanness‘ bedeutet, dass wir uns nicht nur auf traditionelle deutsche Werte berufen. Ausgezeichnete Ingenieurskunst, technische Innovationen und hervorragende Qualität – alles nach wie vor wichtig für uns. Doch das moderne Deutschland ist viel mehr als das. Wir sind weltoffen, frei und fürsorglich – nennen wir es ruhig menschlich. Unser Kompass für alles, was wir tun, sind unsere Kunden – egal wo sie leben oder woher sie stammen.“

Das erste Fahrzeug, das in den Genuss der neuen Formensprache kommen dürfte, wird wohl die neue, 2019 erscheinende Generation vom Kleinwagen Corsa sein. Ab Mitte der 2020er-Jahre dürfte man das Modellportfolio dann wohl vollends auf die neue Linie gebracht haben. Im Zentrum vom runderneuerten Opel-Markengesicht steht dabei nach wie vor das Markenzeichen mit dem Opel-Blitz. In ihm kreuzen sich zwei Linien, so dass eine Art Fadenkreuz entsteht, dessen vertikale Teile sich aus Falzen in der Motorhaube und im Stoßfänger zusammensetzen, während charakteristische Tagfahrlichter die horizontale Linie bestimmen. Damit sollen die drei neuen Markenwerte, deutsch, nahbar und aufregend, transportiert werden. Gerade Letzteres dürfte bei potentiellen Kunden gut ankommen. Galt das Opel-Design in den letzten Jahren unter der Regie von GM doch als manchmal recht bieder. Unter der Führung des PSA-Konzerns dürften die Zügel wohl etwas gelockert werden, was wieder mehr Mut zu ausgefalleneren Entwürfen versprechen dürfte.

Bilder: © Opel