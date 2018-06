60er-Familie bei Volvo: Mehr Power für die Schweden

By

Die Plug-in-Hybridmodelle der Volvo 60er-Familie bekommen mehr Power eingepflanzt. Unter dem Namen „Polestar Engineered“ bieten die Schweden künftig für die Modelle mit dem T8 Twin Engine Antriebsstrang ein Paket an, das sich aus einer Leistungsoptimierung sowie aus exklusiven Ausstattungselementen zusammensetzt. Was alles neu sein wird für die Plug-in-Hybride von Kombi, Limousine und SUV, das erfahrt ihr in unseren News.

Die 60er-Familie bei Volvo wird aufgewertet: Die Schweden haben künftig für V60, S60 und XC60 mit der Topmotorisierung T8 Twin Engine eine leicht nachgeschärfte Version mit mehr Power im Programm. Den Anfang macht dabei die Limousine, bei der es eine Leistungssteigerung für die US-Version um 15 PS und 30 Newtonmeter auf nunmehr 415 PS und 670 Newtonmeter geben wird. Ebenfalls neu: Das veränderte Ansprechverhalten, rein elektrisches Segeln sowie der optimierte Kraftstoffverbrauch, der durch ein Software-Update erreicht wird.

Im optischen Bereich der „Polestar Engineered“-Version sind unter anderem spezielle Leichtmetallräder im Paket enthalten, hinter denen sich goldfarbene Monoblock-Bremssättel verstecken. Für einen verbesserten Federungskomfort und gleichzeitig etwas mehr Fahrwerksdynamik sollen die Öhlins-Stoßdämpfer mit Dual-Flow-Ventil an Vorder- und Hinterachse sorgen. Gold spielt auch bei weiteren Designelementen eine große Rolle: Auch die Polestar-Embleme sowie die Sicherheitsgurte sind in diesem Farbton gehalten. Als krönender Abschluss finden sich am Heck schwarz verchromte Auspuffendohre. Die „Polestar Engineered“-Version vom S60 soll im ersten Halbjahr 2019 an den Start gehen. Etwas später wird dann die Sonderserie auch für den Volvo V60 und den XC60 in begrenzter Stückzahl verfügbar sein.

Bilder: © Volvo