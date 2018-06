Hyundai i20: Auffrischungskur für den Polo-Konkurrenten

By

Die Koreaner haben dem Polo-Konkurrenten Hyundai i20, den es künftig nur noch als Fünftürer und in der Crossover-Version Active geben wird, eine Auffrischungskur verpasst. Die aufgefrischte Version bekommt ab Juli 2018 mehr Assistenzsysteme, ein Automatikgetriebe und mehr Farbe. Dafür ist dann allerdings auch der Preis für die Basisversion etwas angestiegen. Welches Budget ihr einplanen müsst und was ihr für euer Geld bekommt, erläutern wir euch in unseren News.

Der Hyundai i20 hat nach vier Jahren mit der aktuellen Generation am Markt eine Auffrischungskur bekommen. Den Polo-Konkurrenten haben die Entwickler leicht nachgeschärft und mit neuer Technik versehen. Vorne fallen vor allem der an das neue Markengesicht angepasste Kaskadenkühlergrill sowie die neu gestalteten Lufteinlässe auf. Auch am Heck gibt es ein paar Anpassungen: So ist das Kennzeichen vom hinteren Stoßfänger in die Heckklappe gewandert und auch die Form der LED-Rückleuchten haben die Designer leicht überarbeitet.

Was beim Blick auf das Motorenprogramm gleich auffällt: Vom Diesel hat man sich komplett verabschiedet und zudem gibt es das Fahrzeug auch nur noch als Fünftürer, beziehungsweise in der Crossover-Version Active. Einen Dreitürer gibt es nicht mehr. Für Vortrieb in der Basisversion sorgt ein 1,2-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 75 PS. Das Schalten in der Einstiegsvariante erfolgt über ein normales Fünfgang-Schaltgetriebe. Das gleiche Aggregat ist auch in einer stärkeren Version mit 84 PS erhältlich. Für die Crossover-Variante können alternativ ein 1,0-Dreizylinder-Turbo mit 100 PS (5-Gang-Schaltgetriebe) oder 120 PS (6-Gang-Schaltgetriebe) sowie auch weiterhin ein 1,4-Liter-Saugmotor mit 100 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe geordert werden. Beide Leistungsstufen vom 1,0-Dreizylinder-Turbo können auch mit dem erstmals erhältlichen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) kombiniert werden, das zudem auch manuell geschaltet werden kann.

Im Innenraum finden sich das bisher auch serienmäßige erhältliche 3,8-Zoll-Farbdisplay, in der nächsten Stufe ein 5-Zoll-Monochrom-Display und, in der größten Variante, ein 7-Zoll-Farbbildschirm, über das dann auch via Apple Carplay und Android Auto diverse Smartphone-Apps bedient werden können. Auch neue Interieur-Farben sind erhältlich. Neben den bekannten Farbtönen Schwarz und Grau-Blau kann der Kunde nun auch zwischen einem neuen Rotton und einem kräftigen Blau wählen und Akzente am Armaturenbrett, den Sitzen sowie den Türinnenverkleidungen setzen. Der in der Türkei vom Band laufende Koreaner wurde bei den Assistenzsystemen erheblich erweitert. Jetzt mit an Bord: Ein Lane Keeping Assist (LKA), also der Spurhalteassistent, der das Abkommen von der Straße verhindern soll. Ebenfalls lieferbar sind die City-Notbremsfunktion, der Auffahrwarner, ein Fernlichtassistent und der Müdigkeitswarner. Die Preise für den kleinen Fünftürer starten bei 12.800 Euro. Den Crossover Active gibt es ab 14.900 Euro.

Bilder: © Hyundai