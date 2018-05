Audi Q8: Neue Teaser-Fotos vom SUV-Coupé

By

Nur noch wenige Tage, dann hebt sich auf dem Audi Brand Summit in Shenzhen in China das Tuch für den neuen Audi Q8. Mit neuen Teaser-Fotos und Videos mit einer kurzen Miniserie kündigen die Ingolstädter jetzt das SUV-Coupé, das als Luxus-Version des Q7 eingeplant ist, an.

Am 05. Juni wird das SUV-Coupé Audi Q8 in China zur offiziellen Weltpremiere rollen. Im Herbst 2018 soll der Luxus-Ableger vom Q7 dann auch hierzulande an den Start gehen. Die Zeit bis zur Premiere versüßen uns die Bayern mit ein paar Teaser-Fotos und ein paar Videos. Im Innenraum des Fahrzeuges, der größer als der der Konkurrenz à la BMW X6 oder Mercedes-Benz GLC sein soll, versprechen die Entwickler den künftigen Kunden vier gleichwertige Sitzplätze.

Eine kleine Miniserie mit jeder Menge Drama, Love und Crime, von der bisher drei der fünf Folgen öffentlich zu sehen sind, kündigt das neue Luxus-SUV an. Darin enthüllten die Bayern bislang die Sportsitze mit Integralkopfstützen und die Lichtsignatur des SUVs. Und natürlich hat man des Öfteren schon das neue Q8-Logo prominent platziert.

Auf den ersten Skizzen wird schnell klar: Breit ausgestellte Radkästen sorgen für ein dominantes Auftreten, eine flache Fensterlinie steht für sportliche Dynamik und das durchgehende Lichtband am Heck signalisiert, dass hier ein Fahrzeug der Oberklasse kommt.

Für die Technik und die weitere Ausstattung vom Innenraum dürfte man sich bei den neuen Audi-Limousinen bedienen. Auch wenn zur Motorisierung bislang noch nichts bekannt ist, so dürfte man sich zu Beginn erst einmal auf V6-Triebwerke konzentrieren. Zudem dürften wohl eine Wandlerautomatik und der Allradantrieb serienmäßig mit an Bord sein. In wenigen Tagen wissen wir dann mehr. Dann geht auch gleichzeitig der letzte Teil der Miniserie auf Q8.Audi online.

