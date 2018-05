Nissan e-NV200: Größere Reichweite beim Elektro-Van

By

Der Elektro-Van Nissan e-NV200 kommt jetzt mit einer größeren Reichweite auf den Markt. Dank stärkerer Lithium-Ionen-Batterien steigt die Akku-Kapazität um rund 60 Prozent, was im städtischen WLTP-Zyklus bis zu 300 Kilometer Fahrtstrecke mit einer Akkuladung bedeutet. Alle Fakten zum in Barcelona gebauten Elektro-Transporter bekommt ihr in unseren News.

Ab sofort wird der überarbeitete Elektro-Van Nissan e-NV200 mit einer größeren Reichweite ausgeliefert. Seit dem Bestellstart im Januar 2018 sind europaweit rund 4.700 Bestellungen für das in Barcelona produzierte Elektrofahrzeug eingegangen. Neu bei dem Elektroauto, das eine hohe Ladekapazität und viel Flexibilität mit dem Antriebsstrang des Kompakt-Stromers LEAF kombiniert, ist die auf 40 kWh erstarkte Lithium-Ionen-Batterie. Da die Akkukapazität damit um mehr als 60 Prozent angestiegen ist, soll nun auch die Reichweite mit einer Akkuladung im städtischen WLTP-Zyklus auf bis zu 300 Kilometer anwachsen.

Die Kunden haben zukünftig die Wahl zwischen der normalen Kastenwagen-Variante und der PKW-Version Evalia. In beiden Modellen findet der Nutzer einen flexiblen Innenraum vor, der individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Wer eher Waren transportiert, kann sich im Heck Regale und Behälter einbauen lassen und wer lieber in Gesellschaft fährt, für den gibt es zusätzliche Sitzplätze. Im 4,2 Kubikmeter großen Laderaum vom elektrisch betriebenen Transporter sollen zwei Euro-Paletten Platz finden und bis zu 583 Kilogramm Zuladung hineinpassen. Seit seinem Marktstart im Jahr 2014 wurde der Elektro-Transporter schon 18.000 Mal verkauft und war damit im vergangenen Jahr auch das am meisten verkaufte Fahrzeug seiner Klasse.

Bilder: © Nissan