Kia Niro EV: Elektro-Crossover mit zwei Akku-Kapazitäten

In ihrem Heimatland haben die Koreaner jetzt den Elektro-Crossover Kia Niro EV vorgestellt. Der bekommt zwei verschiedene Akku-Kapazitäten spendiert, so dass der Kunde bei der Suche nach der passenden Version die Qual der Wahl hat. Die Europa-Premiere für den sportlichen Stromer aus Asien wird dann im Oktober auf dem Pariser Salon stattfinden. Alle bisher bekannten Details bekommt ihr in unseren News.

Fast schon ein wenig still und heimlich hat man jetzt den Kia Niro EV vorgestellt, der neben dem Soul EV das zweite reine Elektroauto der Marke werden soll. In Korea feierte der sportliche Elektro-Crossover mit seinen zwei verschiedenen Akku-Kapazitäten jetzt seine Weltpremiere. Rein optisch unterscheidet sich die Strom-Variante vom konventionell angetriebenen Fahrzeug vor allem durch den anders gestalteten Kühlergrill. Eine Klappe in der nun komplett geschlossenen Tigernase deutet an, dass sich dahinter die Öffnung für das Ladekabel verbirgt. Neu sind zudem auch die pfeilartig ausgerichteten Leuchten in den Lufteinlass-Blenden. Ein türkis-blauer Streifen an der Front sorgt für optische Akzente.

Für die Stromversorgung des bislang noch nicht näher beschriebenen E-Motors stehen zwei verschiedene Batterie-Kapazitäten zur Auswahl: Einmal eine 64 kWh starke Lithium-Polymer-Batterie und einmal ein 39,2 kWh fassender Akku. Die größere Version soll laut dem Hersteller eine Reichweite von bis zu 450 WLTP-Kilometern ermöglichen, während es bei der kleineren Variante nur rund 300 WLTP-Kilometer werden sollen. Beim Stromverbrauch geben die Koreaner 14,3 kWh pro 100 Kilometer für die größere Version an. Bei der kleineren Variante sind es nur 13,9 kWh. Konkrete Leistungsdaten sowie Preise werden dann wohl allerdings erst im Oktober zur Europapremiere in Paris folgen. Wir bleiben für euch an der Sache dran.

Bilder: © Kia