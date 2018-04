By

Die Münchener haben das neue BMW M850i xDrive Coupé mit 530 PS aus einem neuen V8 jetzt erstmals auf die Straße gelassen – aber leider noch mit schützender Erlkönig-Beklebung. Auf dem Wiener Motorensymposium haben die Bayern jetzt erste Details zum neuen Spitzen-Triebwerk und zum Marktstart verraten. Alle Fakten und erste Fotos bekommt ihr hier in unserem Artikel.

Er soll den 6er vollumfänglich ersetzen und deshalb folgt dem bereits auf dem Genfer Autosalon gezeigten Viertürer nun noch das zweitürige BMW M850i xDrive Coupé mit 530 PS aus einem neuen V8. Und das soll sogar noch 2018 in den Verkauf gehen. Erste Bilder, leider noch mit Tarn-Klebefolie, gibt es noch obendrauf. Unter der Haut des neuen Sport-Coupé arbeitet ein völlig neu entwickelter Achtzylinder-Benziner, dessen Zylinder V-förmig angeordnet sind. Der 4,4 Liter große Motor bringt es auf ein maximales Drehmoment von 750 Nm, das in einem breiten Drehzahlbereich zwischen 1.800 und 4.500 U/min anliegen soll. Damit soll er mal eben 100 Nm und 68 PS mehr leisten als sein Vorgänger und auch weniger verbrauchen, auch wenn man sich in dem Fall bislang mit genauen Zahlen noch zurückhält.

Für die Effizienzsteigerung sollen, wie schon bei den kleineren Sechszylinder-Aggregaten auch, die LDS-Eisenbeschichtung der Zylinderlaufbahnen sowie die mit Graphit beschichteten Kolben sorgen. Die Verdichtung beim Direkteinspritzer mit Twin-Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung beträgt 10,5:1 und auch die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp wird selbstverständlich erfüllt. Für zusätzliche Sauberkeit soll ein Otto-Partikelfilter (OPF) sorgen.

Das Schalten übernimmt eine Achtgang-Wandlerautomatik in Sportauslegung. Für noch mehr Fahrdynamik sollen ein variabler Allradantrieb, eine aktive Differenzialsperre im Hinterachsgetriebe und ein adaptives Sportfahrwerk verbaut werden. Hier soll der Fahrer aus den Fahrmodi „Eco Pro“, „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“ wählen können. Auch ein frei nach den eigenen Vorlieben konfigurierbarer Modus soll mit an Bord sein. Zum Marktstart, der noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soll, wird es zunächst den 840i mit Reihensechszylinder geben, den 850i mit V8 und den Diesel 840d. Später soll auch ein noch stärkerer M8 folgen.

Bilder: © BMW Group