Jetzt wird’s bunt: Opel Grandland X Color Line

Das ein großzügiges SUV für viele Kunden ein echtes Lifestyle-Produkt ist, haben die Macher aus Rüsselsheim mittlerweile erkannt und spendieren ihrem größten Outdoor-Fahrzeug mehr Farben und mehr Ausstattung. Jetzt wird’s so richtig bunt, denn jetzt kommt der Opel Grandland X Color Line, der ab sofort auch in Zweifarboptik zu haben sein wird. Alle Details dazu gibt es in unseren News.

Die Rüsselsheimer haben heute den Opel Grandland X Color Line, eine zweifarbige Version des SUV, angekündigt, die ab sofort bestellt werden kann. Die Basis hierfür bietet das zweite Ausstattungslevel „Edition“. Das bekommt zusätzlich noch das Dach und die Außenspiegel in Diamant Schwarz gestaltet, was in Verbindung mit den 18-Zoll-Leichtmetallrädern im Mehrspeichen-Design für noch mehr Dynamik sorgen soll. Abgerundet wird das Ausstattungspaket durch Nebelscheinwerfer, Einparksensoren auch an der Front und eine Rückfahrkamera. Für mehr Variabilität im Kofferraum sollen eine Durchreiche in der geteilten Rücksitzlehne sowie ein doppelter Kofferraumboden sorgen. Für die zeitgemäße Konnektivität hat man das mit Apple CarPlay sowie mit Android Auto kompatible Radio R 4.0 IntelliLink verbaut. Die Steuerung erfolgt über den sieben Zoll großen Farb-Touchscreen oder per Sprachsteuerung.

Für Vortrieb sorgt ein 1,2 Liter großer Benzinmotor mit Partikelfilter, der im neuen Sondermodell 130 PS leistet. Damit kostet die Sonderedition mindestens 28.500 Euro, was einem Aufpreis gegenüber dem entsprechend motorisierten Serienmodell von 2.000 Euro entspricht. Später soll dann noch ein 1,5 Liter Dieselmotor folgen, der wahlweise in zwei Leistungsstufen mit 100 PS oder 130 PS zu haben sein wird. Er wird für eine effiziente Abgasreinigung mit einem SCR-Katalysator und einem AdBlue-Tank ausgestattet und kostet in der Color Line mindestens 30.500 Euro. Wer sich für die stärkere Variante entscheidet, muss für das Sondermodell mindestens 32.220 Euro hinblättern. Wenn ihr noch einmal 2.300 Euro obendrauf legt, bekommt ihr dann auch noch das neue Achtgang-Automatikgetriebe eingebaut.

Bilder: © Opel