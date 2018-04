Mazda CX-3: Update für das kleine SUV kommt im Sommer

By

Auf der New York Auto Show (Publikumstage vom 30. März bis zum 9. April) hat heute der überarbeitete Mazda CX-3 seine Premiere gefeiert. Das Update für das kleine SUV kommt im Sommer 2018 unter anderem mit einer umfangreicheren Ausstattung an i-Activsense-Sicherheitstechnologien sowie umfassend modifizierten Skyactiv-Aggregaten. So soll beispielsweise der Diesel die strengen Grenzwerte der Euro-6d-Temp-Abgasnorm erfüllen.

Beim neuen Außendesign vom Mazda CX-3 hat man beispielsweise die Rückleuchten, sämtliche Verzierungen und die Frontpartie konsequent weiterentwickelt und die Mazda Kodo-Designsprache verfeinert. Die weitaus aufregenderen Detailänderungen beim Update für das kleine SUV liegen aber im technischen Bereich. So kann beispielsweise der aktuelle Diesel die strenge Euro-6d-Temp-Abgasnorm inklusive Real-Driving-Emissions-Test (RDE) erfüllen, ohne dass eine Abgasnachbehandlung per Harnstoffeinspritzung nötig ist. Eine Hubraumvergrößerung beim Vierzylinder hat eine Senkung der maximalen Verbrennungsdrücke und somit der Temperatur im Brennraum bewirken können.

Auch bei den Skyactiv-G Benzinmotoren gibt es Neuigkeiten: Bei ihnen konnten dank eines erhöhten Einspritzdruckes, Mehrlochinjektoren, Mehrfacheinspritzung, einer neuen Kolbenform und nochmals optimierten Strömungsverhältnissen im Brennraum die bei Benzin-Direkteinspritzern oftmals kritischen Partikelemissionen gesenkt werden. Auch die Ottomotoren sollen künftig die Euro 6d-Temp erfüllen und zudem weniger verbrauchen. Neben den Änderungen auf der Motoren-Seite gibt es auf der Seite der i-Activesense-Sicherheitssysteme auch noch einen neuen Stauassistenten, einen Berganfahrassistenten und Matrix-LED-Scheinwerfer. Die Preise für das neue Modelljahr sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Mazda