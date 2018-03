Subaru Forester: Erstes Foto der fünften Crossover-Generation

By

Die aktuelle Version vom Subaru Forester ist nun seit mittlerweile fünf Jahren am Markt und so haben sich die Japaner jetzt gedacht, dass es so langsam einmal Zeit wäre für eine neue, fünfte Crossover-Generation. Wir haben hier für euch alle bisher bekannten Details und ein erstes Foto vom neuen Crossover, der auf der New York Auto Show (30. März bis 8. April 2018) seine Premiere feiern wird.

Der Allradspezialist aus Japan arbeitet weiter kräftig daran, seine Modellpalette umzukrempeln. Als nächsten Modell wird die fünfte Crossover-Generation vom Subaru Forester auf der New York Auto Show Premiere feiern. Schon jetzt gibt es vorab ein erstes Foto, auf dem allerdings vorerst nur ein Rücklicht sowie der Forester-Schriftzug am Heck zu erkennen ist.

Die neue Forester-Generation wird, wie zuvor schon der etwas kleinere Crossover XV und die Limousine Impreza, auch auf der neuen globalen Plattform des japanischen Autobauers aufbauen. Bei allen Fahrzeugvarianten wird ein Boxermotor verbaut sein, der seine Kraft über einen permanenten Allradantrieb an alle vier Räder weitergibt. Ein Ausritt ins leichte Gelände stellt also auch für die neue Forester-Generation sicher keine große Hürde dar. Auch das aktuelle EyeSight-Sicherheitspaket dürfte sich in allen Fahrzeugversionen an Bord wiederfinden. In Sachen Optik wird man sich wohl stark an der bereits 2015 gezeigten Studie Viziv Future Concept orientieren. Seinen Marktstart könnte der Konkurrent von Honda CR-V, Toyota RAV4 und Hyundai Tucson hierzulande dann aller Voraussicht nach wohl schon Ende 2018 feiern.

Bilder: © Subaru