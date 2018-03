Range Rover SV Coupé: Exklusiver Dreitürer in der Superluxus-Edition

By

Die Briten starteten ihre Produktion vor knapp 50 Jahren mit dreitürigen Geländewagen. Jetzt bringt man mit dem Range Rover SV Coupé einen exklusiven Dreitürer in der Superluxus-Edition als Hommage an alte Zeiten mit zum Genfer Autosalon 2018. Das streng limitierte Allrad-Fahrzeug ohne Fond-Portale ist dabei keineswegs eine Budget-Version wie bei so manchem Kleinwagen. Alle Fakten bekommt ihr in unseren News.

Bei den Briten geht es jetzt „back tot he roots“, denn mit einem Dreitürer wie dem jetzt in Genf vorgestelltem Range Rover SV Coupé fing vor einem knappen halben Jahrhundert einmal alles an. Doch dieses Mal gibt es das Modell als streng limitierte Superluxus-Edition, von der nur 999 Stück produziert werden. Das dürfte dann aber auch den Bedarf decken, denn die in Handarbeit gefertigten Fahrzeuge dürften pro Stück wohl so um die 300.000 Euro kosten.

Zu den Ausstattungshighlights des Viersitzers gehören unter anderem die elektrisch schließenden Türen mit rahmenloser Verglasung, das Panorama-Glasdach, exklusive Lufteinlass- und Kühlergrilldesigns sowie erstmals optional verfügbare 23-Zoll-Räder. Die Scheinwerfer werden aus Pixel-Laser-LED-Einheiten mit 144 LEDs und je nach Marktgegebenheit bis zu vier Laserdioden gebildet. Für Sound wie im Konzertsaal sorgt ein 3-D-Signature-Soundsystem von Meridian, das über 23 Lautsprecher und einen Zwei-Kanal-Subwoofer 1700 Watt Musikleistung sowie die aufwendige Trifield-3D-Technologie verfügt.

Für ordentlich Dampf wird ein 5,0-Liter-Kompressorbenziner mit 565 PS und einem maximalen Drehmoment von 700 Nm sorgen. In nur 5,3 Sekunden beschleunigt das Fünf-Meter-SUV dann aus dem Stand auf 100 km/h und sprintet dann bis auf maximal 266 km/h. Das alles sind Rekordmarken, welche erstmals in der Geschichte der Briten geknackt werden. Dafür sorgen auch der Allradantrieb sowie die Achtgangautomatik. Beim Verbrauch gibt der Hersteller 13,8 Liter auf 100 Kilometer an.

Das neu abgestimmte Fahrwerk wurde um acht Millimeter tiefergelegt, ohne das darunter die Offroad-Eigenschaften leiden, denn immer noch sind eine Wattiefe von 900 Millimetern und eine Zugkraft von bis zu 3,5 Tonnen möglich. Die serienmäßige Luftfederung mit insgesamt vier verschiedenen Höheneinstellungen legt das Fahrzeug ab einer Geschwindigkeit von über 105 km/h automatisch um 15 Millimeter tiefer, was Vorteile bei der Aerodynamik und damit beim Kraftstoffverbrauch bringen soll.

