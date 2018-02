Škoda Kodiaq L & K: Neue Motoren für die Top-Ausstattung

By

Zum Genfer Autosalon (08. bis 18. März 2018) feiert die Top-Ausstattung Škoda Kodiaq L & K ihre Weltpremiere. Der Luxusgleiter bekommt neue Motoren und setzt sich auch optisch von den normalen Modellen ab. Alle Details zum luxuriösen Tschechen bekommt ihr in unseren News.

Auch in Zukunft wird es die Top-Ausstattung Škoda Kodiaq L & K, benannt nach den Firmengründern Laurin und Klement, geben. Seine Premiere feiert die neueste Generation des mit neuen Motoren ausgestatteten Luxusgleiters auf dem Genfer Autosalon Anfang März. Die neuen Antriebsoptionen werden dann auch gleich für die gesamte Baureihe freigegeben. Neu sind der 1,5 Liter große TSI mit 150 PS und die 2,0-Liter-Variante mit einer um zehn Pferdestärken auf 190 PS gesteigerten Leistung. In Zukunft können beide Motoren, die übrigens über einen Otto-Partikelfilter verfügen, für alle Ausstattungsversionen bestellt werden.

Erstmals findet sich im SUV auch das neue Siebengang-DSG, das sowohl für die Otto-Motoren, als auch für den 2,0-TDI-Motor mit 150 PS erhältlich sein wird. Die Motorenpalette wird von einem weiteren 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS komplettiert, wobei beide 190 PS-Motoren serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet sein werden, während der 4×4-Antrieb für die beiden 150 PS-Versionen optional verfügbar sein wird.

In Sachen Optik hat man der Top-Ausführung unter anderem einen speziellen Heckstoßfänger, 19-Zoll-Felgen und wahlweise in schwarz oder beige erhältliche Ledersitze verpasst. Zudem gibt es auch noch die Voll-LED-Scheinwerfer sowie einen Kühlergrill mit vertikalen Lamellen und einer Einfassung in Chromausführung. An den vorderen Radhäusern werden Plaketten mit dem Schriftzug „Laurin & Klement“ zu finden sein, der auch auf dem Startdisplay des Infotainmentsystems eingeblendet werden soll.

Die Serienausstattung im Innenraum komplettieren ein elektrisch einstellbarer Fahrersitz einschließlich Memory-Funktion, Einstiegsleisten, die den Modellschriftzug tragen, Aluminiumpedale, Textilfußmatten, ein Regensensor, ein Drei-Speichen-Multifunktionslederlenkrad, ein automatisch abblendender Innenspiegel, die Ambiente-Beleuchtung sowie ein Canton-Soundsystem. Welche Preise für den Edel-Kodiaq abgerufen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Škoda