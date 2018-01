Citroën C3 ELLE: Sondermodell für die modebewusste Frau

By

Für überzeugte Feministinnen dürfte der neue Citroën C3 ELLE wohl eher nichts sein, aber mit dem Sondermodell für die modebewusste Frau kommen alle auf ihre Kosten, welche die pinken Farbtupfer innen und außen nicht zu sehr stören. Womit das gemeinsam mit der französischen Frauenzeitschrift entwickelte Editionsmodell sonst noch begeistern will, erklären wir euch in unseren News.

Mit dem Citroën C3 ELLE hat die französische PSA-Tochter jetzt ein doch schon einigermaßen klischee-behaftetes Sondermodell für die modebewusste Frau entwickelt. Gemeinsam mit den Machern der Frauenzeitschrift hat man sich hingesetzt und das Fahrzeug mit einer Karosserie in „Polar Weiß“, mit einem Dach in „Sand Beige“ und mit zahlreichen farblichen Akzenten in „Cherry Pink“ entworfen.

Bei der Ausstattung baut das ab sofort bestellbare Editionsmodell auf der Ausstattungslinie „Feel“ auf. Darin enthalten sind unter anderem das CITROËN Connect Radio mit digitalem Radioempfang DAB & DAB+ und 7-Zoll-Touchscreen, eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, die Sitzheizung sowie die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen Cross.

Ebenfalls im Ausstattungspaket enthalten sind der Berganfahrassistent, ein Geschwindigkeitsregler samt Begrenzer, ein Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichen-Erkennung und ein Infotainment-System mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Für den Antrieb kann die Frau aus dem Benziner PureTech 82, PureTech 110 Stop & Start und dem Diesel BlueHDi 100 Stop & Start auswählen. Im März 2018 soll dann die Auslieferung des mindestens 16.790 Euro teuren Sondermodells starten.

