Lexus LF-1 Limitless: Crossover-Konzept auf der NAIAS

Der Edel-Ableger von Toyota hat jetzt auf der NAIAS ein neues Crossover-Konzept vorgestellt. Der Lexus LF-1 Limitless gibt einen Ausblick darauf, wie das künftige Flaggschiff der Marke aussehen könnte. Erste Fotos der Studie bekommt ihr in unseren News.

Handelt es sich beim jetzt auf der NAIAS (North American International Auto Show) in Detroit vorgestellten Crossover-Konzept nun eher um einen Geländewagen oder doch eher um eine edle Luxus-Sänfte? Der Lexus LF-1 Limitless will beides vereinen und auch mit seiner umfangreichen technischen Ausstattung einen Vorgriff in die Zukunft bieten.

Wie der Namenzusatz schon ausdrückt, will man sich keineswegs gleich von Anfang an zu sehr eingrenzen lassen: Ob Brennstoffzelle, Hybrid- oder Plug-in-Hybridtechnologie, ein konventioneller Verbrennungsmotor oder vollelektrisch – alles scheint für den Antrieb denkbar. Dank der „by wire“-Technologie sollen Lenkung, Bremse und das Gaspedal ihre Signale kabellos und vollelektrisch an die Empfänger weitergeben. Das ist dann auch für das automatisierte Fahren wichtig.

Im Cockpit findet sich kaum noch ein analoger Knopf, an dem herumgedreht werden kann. Die Steuerung funktioniert hauptsächlich über das in die lederbezogene Mittelkonsole eingelassene Touch-Tracer-Pad. Hier setzt man auf bewegungsaktivierte Bedienelemente und sogar die Scheibenwischer können über eine Gestensteuerung aktiviert werden.

Bilder: © Lexus