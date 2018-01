KBA-Zulassungsstatistik für 2017: Seat auf Rekordkurs

By

Mit 108.203 Neuzulassungen weißt die KBA-Zulassungsstatistik für 2017 der Spanier in Deutschland mal eben einen Zuwachs um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Im vergangenen Jahr war Seat auf Rekordkurs und kann seit nunmehr acht Jahren kontinuierliches Wachstum vorweisen. Alle Zahlen und Meinungen bekommt ihr in unseren News.

Im vergangenen Jahr bewegte sich Seat auf Rekordkurs. Laut der KBA-Zulassungsstatistik für 2017 wurden hierzulande 108.203 Fahrzeuge der Spanier neu zugelassen. Das ist im Vergleich zu 2016 eine Steigerung um elf Prozent bzw. um 10.618 Autos. Schon Ende November konnte man die Marke von 100.000 Neuzulassungen in Deutschland knacken. Dazu sagte Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH: „Wir hatten uns die 100.000 als Ziel gesteckt und dank einer überragenden Performance über alle Monate hinweg ist uns das auf beeindruckende Art und Weise gelungen.“

Zufrieden ist man bei der spanischen VW-Tochter vor allem mit der zweistelligen Wachstumsrate. Mit dem Plus von rund elf Prozent liegt man deutlich über dem Durchschnitt der anderen Hersteller von 2,67 %. Dadurch konnte man in den vergangenen zwölf Monaten auch die Marktanteile steigern: Lag man 2016 noch bei 2,91 %, waren es 2017 bereits 3,14 %, was einem Plus von 0,23 % entspricht. Bauer gab noch einen Überblick über die Ziele der Marke: „Ziel ist es, uns künftig dauerhaft in den Top Drei der Importeure zu platzieren und die Marke Seat noch stärker auf dem deutschen Markt zu etablieren. Wir wollen unseren Marktanteil weiter steigern und ihn mit neuen Produkten und neuen Dienstleistungsangeboten weiter ausbauen.“

Bilder: © Seat