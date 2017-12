Elektro-Sportler Audi e-tron GT: Das sind die Ingolstädter Elektro-Pläne

By

Auch in Ingolstadt plant man für die Zukunft: Elektromotor statt großem V8. Die Ingolstädter Elektro-Pläne sehen unter anderem vor, dass schon 2019 ein Elektro-SUV auf dem Markt kommen wird und für 2022 plant man mit dem Audi e-tron GT einen neuen Elektro-Sportwagen, der technisch auf der Basis vom Porsche Mission E aufbauen soll. In einem Interview sprach jetzt Audi-Entwicklungsvorstand Peter Mertens über die Pläne für die Zukunft. Alle bisher bekannten Fakten bekommt ihr in unseren News.

In vier Jahren will man in Ingolstadt einen viertürigen E-Sportler auf die Räder stellen. Im Interview mit „Auto Motor und Sport“ sprach Audi-Entwicklungsvorstand Peter Mertens von dem Fahrzeug als „einen angedachten – nennen wir ihn mal – e-tron GT“. Der Elektro-Sportler Audi e-tron GT reiht sich ein in die lange Reihe der in den letzten Jahren präsentierten Konzeptfahrzeuge wie den viertürigen Gran Turismo Audi e-tron Sportback concept und das SUV Audi e-tron quattro concept. Bislang war aber wenig Konkretes dazu zu hören, was sich mit dem neuen Modell nun ändern soll. Bei ihm soll es sich um ein „eigenständiges viersitziges und leistungsstarkes Elektromobil mit einer atemberaubenden Formensprache“ handeln.

Beim Design wird man wohl wahrscheinlich den bisher vorgestellten Concept Cars treu bleiben: Dabei dürfte sich wohl der Viertürer mit einem coupéhaften Dach den inversen Singelframe-Grill präsentieren, schmale schon fast aggressive Leuchten tragen und eine stark konturierte Motorhaube sein Eigen nennen. Auch ausgestellte Radkästen, Sicken in den Türen und ein farblich abgesetztes Dach dürften zu erwarten sein.

In Sachen Technik orientiert man sich am 2020 auf den Markt kommenden Porsche Mission E, der mit 600 PS und Allradantrieb an den Start gehen und unter 100.000 Euro zu haben sein soll. Die im Unterboden untergebrachte Lithium-Ionen-Batterie soll dort für eine Reichweite von rund 500 Kilometer reichen. Wer will, kann an einem 800 Volt-Anschluss innerhalb von 15 Minuten für weitere 400 Kilometer nachladen. In Sachen Leistung und demzufolge auch beim Preis soll der Audi allerdings etwas unter dem Porsche eingereiht werden. Hier dürfte man wohl so um die 500 PS und bei rund 80.000 Euro herauskommen. Sobald es etwas Neues dazu gibt, informieren wir euch hier sofort.

Bilder: © Audi AG