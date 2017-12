Volkswagen legt für Up, Golf, Touran und Co. die „Join“-Sondermodelle auf

By

Die „Join“-Sondermodelle sind voll vernetzt und sollen einen Preisvorteil von bis zu 3.600 Euro bieten. Volkswagen legt die Sonderedition für Up, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan und Sharan auf. Alles über die neuen Editionsmodelle lest ihr in unseren News.

Garantie-Verlängerung, volle Vernetzung und eine Prise Woodstock bieten die „Join“-Sondermodelle der Wolfsburger, die ab sofort zu haben sind. Volkswagen rüstet damit gleich sieben seiner Modelle, Up, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan und Sharan, aus und verschafft seinen Kunden je nach Modell einen Preisvorteil von mindestens 1.900 bis zu 3.600 Euro. Das maximale Einsparpotential können Käufer eines Sharan „Join“, den es zum Preis ab 39.925 Euro gibt, einstreichen. Am unteren Ende steht der Up „Join“, der bei 12.525 Euro startet. Der Golf „Join“ beginnt bei 22.075 Euro und ab Mai 2018 soll es dann auch einen Polo „Join“ geben.

Die Sondereditionen verfügen über ein modellspezifisches Upgrade des Infotainmentsystems und können auf die digitalen Car-Net-Dienste „Guide & Inform“ von VW zugreifen. Für mehr Komfort sorgt eine Klima-Automatik und auch ein Winterpaket einschließlich beheizbarer Vordersitze ist mit eingebaut. Für alle Modelle, außer für den Up, gibt es zusätzlich noch abgedunkelte hintere Seiten- und Heckscheiben, Nebelscheinwerfer, Sitzbezüge im Design „Cushion“ mit farblich abgesetzten Ziernähten, Edelstahl-Pedalkappen und Leichtmetallfelgen im „Woodstock“-Design. Auch eine auf fünf Jahre erweiterte Garantie bis zu einer Gesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern ist im Paket mit enthalten.

