50. Essen Motor Show: Gut 350.000 Besucher bei der Jubiläumsshow

By

Sie ist auch nach 50 Jahren immer noch die Top-Adresse für alle Tuning-Freunde und PS-Junkies. Zur 50. Essen Motor Show kamen gut 350.000 Besucher und machten die Jubiläumsshow gemeinsam mit den mehr als 500 Ausstellern zu einem vollen Erfolg. Trotz zwischenzeitlichem Wintereinbruch gab es bei den Besucherzahlen keinen großen Knick nach unten, was sicher auch am bunten und vielfältigen Programm und den vielen Sondershows mit Mercedes-AMG und Co. lag.

Auch wenn es am zweiten Messe-Wochenende kräftig schneite, strömten die Neugierigen in Scharen zur 50. Essen Motor Show in die Messehallen. Für die Jubiläumsshow konnten die Veranstalter in diesem Jahr gut 350.000 Besucher an den Kassen registrieren. Vom 01. bis zum 10. Dezember kamen nach Angaben der Messe Essen 356.500 Gäste, die sich bei den mehr als 500 Ausstellern über Neuheiten und Trends der Branche informieren wollten. Auch wenn man die Besucherzahlen vom Vorjahr (2016: 360.000 verkaufte Tickets) nicht ganz erreichte, so war Messechef Oliver P. Kuhrt dennoch äußerst zufrieden: „Der positive Eindruck der 50. Essen Motor Show wird noch lange nachwirken. Wir haben eine tolle Resonanz erhalten, sowohl von Ausstellern als auch von Besuchern. Diesen Schwung nehmen wir mit.“

Laut der aktuellen Besucherbefragung aus diesem Jahr kamen rund 45 Prozent der Besucher zur diesjährigen EMS, weil die Messe für sie ein Erlebnis ist. Für 38 Prozent waren die Neuheiten und Premieren ausschlaggebend. Dabei landeten Sondershows wie die Motorsportarena, die tuningXperience und 50 Jahre Mercedes-AMG auf den vorderen Plätzen beim Beliebtheitsranking. Die Besucher konnten sich auch über die neuesten Tuningtrends wie die Veredelung des Innenraums, beispielsweise mit Überrollbügeln, Sportsitzen, Carbon-Teilen und LED-Beleuchtung informieren. Tuning ist nicht nur das bloße Anschrauben edler Carbon-Teile, sondern eben auch ein echtes Lebensgefühl und so zeigten sich 2017 auch mehrere Fashionlabels und Tuningschmieden wie JP Performance, Sidney Industries und Simon Motorsport in den Hallen. Die Mischung und die Vielfalt auf der Messe schien viele Gäste überzeugt zu haben und so gaben 93 Prozent der Befragten an, dass sie die Essen Motor Show auch 2018 wieder besuchen wollen. Gelegenheit dazu ist dann vom 1. bis 9. Dezember 2018 (Preview Day: 30. November).

Bilder: © Messe Essen