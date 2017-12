Škoda Kodiaq Sportline: Allradbetriebener Sport-Bär startet bei 37.270 Euro

By

Das große SUV der Tschechen gibt es jetzt auch in einer sportlicheren Ausführung. Der allradbetriebene Sport-Bär Škoda Kodiaq Sportline startet bei 37.270 Euro. Das ab sofort bestellbare Editionsmodell ist unter anderem mit LED-Scheinwerfern, einem adaptiven Fahrwerk und beheizbaren Sitzen vorne und hinten ausgestattet. Alle Details vom bis zu 190 PS starken Modell der VW-Tochter gibt es in unseren News.

Die VW-Tochter aus Mladá Boleslav schickt ihren allradbetriebenen Sport-Bär an den Start: Der Škoda Kodiaq Sportline kann ab sofort bestellt werden und startet bei 37.270 Euro. Dafür gibt es vor allem eine aggressivere Optik: Die Dachreling, der Kühlergrill und die Außenspiegel sind beim Editionsmodell schwarz lackiert, am Heck gibt es den angedeuteten Diffusor mit prägnanten Auspuffblenden und den Abschluss des dynamischen Designs bilden die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Auf der technischen Seite stehen nun unter anderem adaptive LED-Hauptscheinwerfer inklusive LED-Tagfahrlicht, ein adaptives Fahrwerk mit Offroad-Assistent sowie beheizbare Vorder- und Rücksitze. Das adaptive Fahrwerk gibt dem Škoda-Piloten noch mehr Möglichkeiten, die Federung an seine Bedürfnisse anzupassen. Die ohnehin schon vorhandenen vier Fahrmodi Normal, Eco, Comfort und Sport werden bei den Versionen mit Allradantrieb noch durch den Snow-Modus ergänzt. Der soll die Arbeitsweise von Antriebsschlupfregelung, Antiblockiersystem und adaptivem Abstandsassistenten sowie des Motormanagements an die glatte und verschneite Fahrbahn anpassen. Das bei den 4×4-Versionen verfügbare Offroad-Paket soll das große SUV noch besser für die Fahrt abseits befestigter Straßen wappnen.

Bärenkräfte sollen dem Fahrzeug die vier zur Auswahl stehenden Motoren, jeweils zwei Benziner und Diesel, verleihen. Die Basis bildet ein 1,4-Liter-Benziner mit 150 PS, der 2,0-Liter-Topbenziner bringt es auf 180 PS. Bei den Selbstzündern gibt es einen 2,0-Liter-TDI in zwei Leistungsvarianten mit 150 PS und 190 PS. Die Triebwerke werden optional an eine manuelle Sechsgang-Schaltung, ein 6-Gang-DSG oder ein 7-Gang-DSG angeflanscht.

Für die Versionen mit Direktschaltgetriebe (DSG) gibt es im Innenraum ein Lenkrad mit Schaltwippen. Sonst sorgen beim Interieur ein schwarzer Dachhimmel, schwarze Türverkleidungen mit Alcantara-Details, die Pedalerie im Edelstahl-Design, zahlreiche Dekorelemente in Carbon-Optik und ein Sportlederlenkrad mit Multifunktionstasten für optische Highlights. All das hat aber auch seinen Preis und so betragen die Mehrkosten gegenüber den Standardmodellen mit identischem Antrieb und einer nicht so üppigen Ausstattung bei der Sportline-Einstiegsvariante rund 7.600 Euro.

Bilder: © Škoda