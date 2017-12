Seat: Probefahrt buchen über Amazon Alexa

By

Über den Sprachassistent Amazon Alexa lässt sich jetzt ganz einfach bei Seat eine Probefahrt buchen. Ohne den Finger vom Lenkrad nehmen zu müssen, könnt ihr darüber in wenigen Augenblicken eine Testfahrt mit den neuesten Modellen der Spanier buchen. In welchen Modellen die Sprachsteuerung verfügbar sein wird, erläutern wir in unseren News.

Auf der IAA 2017 in Frankfurt am Main hat Seat seine Zusammenarbeit mit Amazon Alexa schon detailliert besprochen. Nun gibt es ein erstes konkretes Anwendungsgebiet. Mit dem Sprachassistenten könnt ihr bald auch auch eine Probefahrt buchen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen startete bereits mit der Markteinführung vom neuen Seat Arona vor ein paar Wochen. Der Praxiseinsatz des Sprachassistenten startet bis zum Jahresende im Seat Ateca und Leon. Im kommenden Jahr soll die Sprachsteuerung dann auch für den Arona, den Ibiza und das neue große noch nicht näher benannte 7-Sitzer-SUV verfügbar sein.

Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH, sagte über die neue Technologie: „Das Angebot, Probefahrten über Alexa zu buchen, ist ein erster Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen SEAT und Amazon und unterstreicht unser Ziel, in der Automobilbranche Vorreiter im Bereich der Konnektivität zu sein. Ich bin sehr stolz, dass unsere Kunden in Deutschland die weltweit ersten sind, die diesen Service genießen dürfen, und ich freue mich schon auf die nächsten Innovationen, die aus der Kooperation mit Amazon hervorgehen werden.“

Ned Curic, Vice President für Alexa von Amazon ergänzte: „Wir sind davon überzeugt, dass Sprachsteuerung eine Zukunftstechnologie ist, insbesondere bei Fahrzeugen. Durch einfaches Antippen des Lenkrads können SEAT Kunden Alexa aktivieren und anschließend per Sprachbefehl anweisen, Musik abzuspielen, die Nachrichten wiederzugeben, ihr vernetztes Zuhause zu steuern und vieles mehr.“ Die Fahrer eines Seat-Modells können in Zukunft also sicher und einfach per Sprachbefehl persönliche Termine verwalten, Lieder suchen, interessante Orte lokalisieren, Echtzeit-Nachrichten abrufen oder den nächsten Händler ausfindig machen. Wie die Integration in das Seat-Bordsystem gelöst ist, zeigt dieses Video:

