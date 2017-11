Seat Fast Lane-Service: In 21 Tagen zum neuen Seat Ibiza und Leon

By

Ab sofort könnt ihr den neuen Seat Fast Lane-Service nutzen, mit dem ihr schon in 21 Tagen zum neuen Seat Ibiza und Leon kommen sollt. Die sonst üblichen längeren Wartezeiten auf einen Neuwagen sollen damit endgültig der Vergangenheit angehören. Nachdem man das Programm bereits Anfang 2017 in Österreich gestartet und für gut befunden hatte, kommt es nun auch nach Deutschland. Alle Details dazu und welche zwei Modelle der Spanier genau jetzt noch schneller bestellt werden können, erfahrt ihr in unseren News.

Schon seit Jahresbeginn gibt es den Seat Fast Lane-Service in Österreich. Jetzt wird das neue Angebot auch in Deutschland eingeführt. Damit sollt ihr in 21 Tagen zum neuen Seat Ibiza und Leon kommen. Bei unseren Nachbarn konnte man mit diesem Angebot rund 300 Fahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen noch schneller verkaufen und an die Kunden ausliefern. Am häufigsten nachgefragt war in der Alpenrepublik der Seat Leon, für den die Macher ein Extra-Paket geschnürt hatten. Wenn Kunden jetzt das Fahrzeug noch schneller haben wollen, dann müssen sie auch zu dem anhand der beliebtesten Ausstattungsmerkmale geschnürten Paket greifen, denn nur so kann die Produktion einfacher und schneller gemacht werden.

Hierzulande bekommt man vorerst nur den Ibiza 1.0 TSI mit 115 PS in der Style-Ausstattung und Leon 1.8 TSI mit 180 PS als Xcellence und FR ohne zusätzliche Kosten in drei Wochen. Noch schneller soll es ab sofort auch bei der Erdgas-Version des Leon TGI gehen und Anfang 2018 ist dann auch der Erdgas-Ibiza im Schnellverfahren erhältlich. Für beide umweltfreundlichen Erdgas-Autos soll es vom Hersteller neben der Umweltprämie auch noch eine Zukunftsprämie in Höhe von 2.000 Euro geben. Wer noch bis Jahresende 2017 eines der neuen Modelle bestellt, bekommt beim Leon das Erlebnispaket „Emotion“ (außer TGI) und beim Ibiza das Businesspaket „Comfort“ kostenlos, sozusagen als „Weihnachtsgeschenk“, mit dazu.

Zum neuen Angebot sagte jetzt Wayne Griffiths, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Seat: „Unser Unternehmen entwickelt ständig neue Lösungen, um die Lieferzeiten unserer Autos zu einem Wettbewerbsvorteil der Marke SEAT zu machen. SEAT Fast Lane ist die Antwort auf eine Gesellschaft im Wandel, in der die Lieferzeit ein entscheidender Faktor in der Kaufentscheidung des Verbrauchers ist.“

Bilder: © Seat