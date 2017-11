Mercedes-Benz eVito: Neuauflage des Elektrotransporters

By

Die Stuttgarter elektrifizieren nun auch ihre Transporter. Den Anfang dabei macht der ab sofort bestellbare Mercedes-Benz eVito. Die Neuauflage des Elektrotransporters wird dann in der zweiten Jahreshälfte 2018 ausgeliefert. Alle Details und den Preis für den mittelgroßen Transporter mit Elektroantrieb verraten wir euch in unseren News.

Die gewerblichen Transporter bei der Marke mit dem Stern sollen alle auf E-Antrieb umgestellt werden. Den Startschuss für die Elektro-Offensive gibt der mittelgroße Elektrotransporter Mercedes-Benz eVito, der in der zweiten Jahreshälfte 2018 ausgeliefert werden soll. Den Elektro-Kastenwagen kann man ab sofort bestellen. Die Preise starten dabei bei 39.990 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Der vor allem für die Warenauslieferungen in den Städten und großen Ballungszentren gedachte Frachter wird von einem 114 PS leistenden Elektromotor angetrieben. Der Strom für dessen Betrieb kommt von einer 41,4 kWh großen Batterie. Selbst bei niedrigen Außentemperaturen und bei gleichzeitiger voller Beladung sollen damit mindestens 100 Kilometer Reichweite möglich sein. Im Idealfall soll der E-Transporter rund 150 Kilometer mit einer Akkuladung schaffen. Kunden können zwischen der 5,14 Meter langen Standardversion und einer langen Ausführung mit 5,37 Metern auswählen. Auch eine Lieferung als Personentransporter ist möglich.

Auch die Neuauflage des Elektrotransporters soll natürlich ordentlich schlucken können und so passen in den 6.600 Liter großen Laderaum rund 1.073 zusätzliche Kilos. Bei der Höchstgeschwindigkeit stehen zwei Versionen zur Auswahl: Die sparsame Stadtvariante mit bis zu 80 km/h oder die Überlandversion mit bis zu 120 km/h. Bislang gab es den umweltfreundlichen Vorgänger nur in Kleinserie. Mit dem eVito will man nun auf den Massenmarkt. 2019 sollen dann die Elektro-Versionen vom größeren Sprinter und vom kleinen Kastenwagen Citan folgen.

