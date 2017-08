Opel Astra 1.4 Ecotec CNG: Kompaktes Erdgasfahrzeug startet bei 23.020 Euro

By

Bei Opel gibt es Bewegung im Motorenprogramm, denn der Opel Astra 1.4 Ecotec CNG kann sowohl mit Benzin, als auch mit Erdgas gefahren werden. Der Preis für das kompakte Erdgasfahrzeug startet bei 23.020 Euro. Alle weiteren Infos bekommt ihr in unseren News.

Mit seinen 110 PS und 200 Newtonmeter Drehmoment aus einem starken 1,4-Liter-Turbomotor ist der neue Opel Astra 1.4 Ecotec CNG jetzt nicht unbedingt eine Sportskanone. Aber dank eines Normverbrauchs von 4,1 bis 4,3 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer sind eben auch recht ansehnliche Reichweiten von rund 450 Kilometer im reinen Gasbetrieb möglich. Die 19 Kilogramm Gas, die mit an Bord sind, werden in gleich zwei Tanks aus Kohlefaser-Verbundstoffen gespeichert. Auch ein 13,7 Liter großer Benzintank ist mit an Bord, mit dem die Reichweite dann um weitere 200 Kilometer vergrößert werden kann.

Das kompakte Erdgasfahrzeug, das seine Premiere auf der IAA 2017 in Frankfurt/ Main feiern wird, wird ausschließlich mit einem manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe zu haben sein. Damit beschleunigt der Rüsselsheimer in 10,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Die Preise für die Basisausstattung Business starten bei 23.020 Euro, die Kombiversion Sports Tourer kostet 1.100 Euro Aufpreis. Zur Grundausstattung gehören unter anderem Parkpiepser hinten, Tempomat, Radio, Klimaanlage sowie Fensterheber vorne und hinten. Im Vergleich zu einem ähnlich motorisierten Benziner müssen für den CNG rund 3.600 Euro mehr auf den Tisch gelegt werden. Bei den aktuellen Benzinpreisen amortisiert sich die neue Astra-Motorisierung dank der bis 2026 subventionierten Erdgaspreise nach etwa 100.000 Kilometer.

Bilder: © Opel