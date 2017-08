BMW Concept Z4: Eleganter Roadster kehrt zurück

By

Beim Concours d’Elegance in Pebble Beach, USA galoppieren nicht nur die schönsten Oldtimer der Welt auf, sondern immer auch viele Neuheiten. Mit der Weltpremiere für das BMW Concept Z4 (G29) folgt nun die Rückkehr vom eleganten Roadster ins Modellportfolio der Münchener. Im Ergebnis haben die Bayern einen Sportler auf die Reifen gestellt, der leichter und puristischer ist, als das bisher beim Vorgänger Z4 E89 der Fall war.

Eine kraftvoll ansteigende Motorhaube, eine dynamische Seitenlinie, riesige Lufteinlässe, die alles aufsaugen wollen, was sich ihnen in den Weg stellt, die kräftige Keilform und das kurze Heck mit den schmalen Rücklichtern – all das zeigt schon, dass es sich beim neuen BMW Concept Z4 um einen echten Sportler mit Schnellkraft handelt. Zwar wird bei der Designschau Concours d’Elegance in Pebble Beach nur das Konzeptfahrzeug des eleganten Roadsters gezeigt, aber bis zum Marktstart 2018 wird sich da an der schönen Außenhaut wohl nichts Grundlegendes mehr ändern.

Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design, umschreibt das Fahrzeug so: „Das BMW Concept Z4 ist eine absolute Fahrmaschine: Durch die Reduktion auf das Wesentliche wird alles das, was Fahrfreude ausmacht, in unvergleichlich direkter Weise erlebbar. Das ist absolute Freiheit auf vier Rädern.“ Der im Außenlack „Energetic orange“ gehaltene Roadster wird auf 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen im sportlichen bi-color Doppelspeichendesign zur Premiere in Kalifornien rollen.

In Zeiten, wo über Diesel-Fahrverbote und verpflichtende Elektro-Quoten für die Hersteller diskutiert wird, zaubern die Münchener hier noch einmal einen richtig klassischen Sportwagen auf den Asphalt: Motor Front-Mittelmotor-Anordnung unter der Fronthaube, Antriebsache hinten, niedriger Schwerpunkt und nur zwei Sitzplätze. Nur die genauen Leistungsdaten rücken die Bayern bislang noch nicht heraus. Es gibt aber Spekulationen über einen Vierzylinder-Turbobenziner mit 2,0 Litern Hubraum und rund 250 PS sowie über Sechszylinder-Turbos mit bis zu 450 PS in der M-Version.

Der Fokus beim Interieur liegt ganz klar beim Fahrer selbst und bei dessen Fahrerlebnis. Das erstmals mit dem zentralen Infodisplay fast gleichauf liegende Kombi-Instrument zeigt dem Fahrer alle wichtigen Infos und beide wirken wie eine große Einheit. Per Touch kann der Pilot entscheiden, welche Informationen – ob Routenführung, Playlisten und vieles Weitere mehr – auf dem Display angezeigt werden sollen. Und auch ansonsten zeigt man mit dem Einsatz hochwertiger Materialien, Prägungen, Lasercut-Motiven auf den Sitzen, Carboneinstiegsleisten und geschliffenen Chromakzenten, dass es sich beim Z4 um einen dynamischen Luxus-Roadster handeln soll.

Bilder: © BMW Group