Seat Arona: Neues City-SUV der VW-Tochter

Jetzt gibt es von der spanischen VW-Tochter ein neues City-SUV für den Einstieg ins Segment. Der neue Seat Arona wird seine große Premiere auf der IAA in Frankfurt feiern und dann ab November 2017 zu den Händlern rollen. Erste Infos zum Crossover ohne Allradantrieb bekommt ihr in unseren News.

Mit dem kleinen City-SUV Seat Arona ohne Allradantrieb zielt die spanische VW-Tochter direkt auf die Konkurrenz um Fiat 500 X, Audi Q2 oder Opel Crossland X ab. Damit will man in der Einstiegsklasse wildern, weshalb es auch nicht verwundert, dass der neue Crossover technisch auf dem Seat Ibiza basiert, auch wenn er mit seinen 4,14 Metern Länge natürlich deutlich länger und höher (+ 10 Zentimeter) ist als das Kompaktmodell. Mit rund 400 Litern Kofferraumvolumen schluckt der Laderaum des SUV auch mehr als der vom Kompakt-Bestseller.

Beim Design orientiert man sich logischerweise am großen Bruder Ateca. Kantige Silhouette und stark ausgeprägte Sicken an den Seiten dominieren das sportliche Auftreten des Spaniers. Für den Offroad-Touch sorgen die umlaufenden Plastik-Planken. Vorne und hinten ist jeweils ein Unterfahrschutz in Aluminiumoptik angedeutet.

Bei den Motoren werden zum Start drei Benziner (95 PS bis 150 PS) und zwei Diesel (95 PS oder 115 PS) angeboten. Für das kommende Jahr sind dann noch ein kleinerer Diesel mit 90 PS sowie eine Erdgas-Variante in Planung. Je nachdem, welcher Motor gewählt wurde, können die Gänge mit einer Fünf- oder Sechsgang-Handschaltung oder mit einer Siebengang-Automatik eingelegt werden.

Die serienmäßige Palette bei den Assistenzsystemen umfasst unter anderem Tempomat, Auffahrwarner und eine Anfahrhilfe. In der Aufpreisliste finden sich beispielsweise Parkassistent, Querverkehrswarner und Tote-Winkel-Warner. Bei den Preisen hält man sich in der Konzernzentrale noch bedeckt. Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden.

Bilder: © Seat