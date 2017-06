BMW 6er GT: Mehr Platz als beim 5er GT

By

Der BMW 6er GT soll den 5er GT ablösen und will vor dabei vor allem mit mehr Platz punkten. Zudem will der Gran Turismo durch eine weiterentwickelte Karosserie, neue Technik und stärkere Motoren überzeugen.

Größer, flacher, leichter – das ist die Devise für den neuen BMW 6er GT, der seinen Vorgänger, den 5er GT, im November 2017 beerben soll. Mit dem neuen Modell versuchen die Münchener Entwickler den Reisekomfort einer Oberklasse-Limousine mit der Ästhetik eines Coupés verbinden. Der neue Gran Turismo hat um 150 Kilogramm abgenommen, ist 8,7 Zentimeter länger und gleichzeitig 2,1 Zentimeter flacher geworden als das alte Modell.

All das sorgt nicht nur für einen deutlich sportlicheren Auftritt, sondern eben auch dafür, dass das Kofferraumvolumen um 110 Liter auf nun mindestens 610 Liter (und maximal 1.800 Liter) angewachsen ist. Überzeugen will der Neue mit einem verbesserten Serienumfang, der nun unter anderem LED-Lichter vorne und hinten sowie eine Luftfederung an der Hinterachse umfasst.

Für Vortrieb sorgen zur Einführung zwei Benziner und ein Diesel. Bei den Otto-Motoren hat man die Wahl zwischen dem 2,0 Liter großen Vierzylinder-Benziner 630i mit 258 PS und dem Sechszylinder-Benziner 640i mit 340 PS. Beim Selbstzünder 630d handelt es sich um einen 265 PS starken Sechszylinder-Diesel. Das Schalten übernimmt bei allen Aggregaten eine Achtgang-Automatik.

Die Steuerung der vielen Funktionen im Innenraum wird über ein 10,25 Zoll großes Infotainment-Display geregelt. Im Serienumfang finden sich zudem ein Auffahr-Assistent mit City-Notbremse, ein adaptiver Tempomat und ein Lenk- sowie Spurführ-Assistent bis 210 km/h. Laut den Kollegen von bild.de soll der Basispreis für den neuen 630i GT bei 62.300 Euro starten. Zum Vergleich: Der im 6er GT nicht angebotenen 520d kostete als Basismotor beim Vorgänger 49.600 Euro. Da bleibt es erst einmal abzuwarten, ob die Kunden den Imagesprung für diesen happigen Aufpreis mittragen werden.

Bilder: © BMW