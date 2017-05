Sondermodell Jaguar F-Type „400 Sport“: 400 PS starkes Cabrio

By

Mit dem Sondermodell Jaguar F-Type „400 Sport“ bringen die Briten ein 400 PS starkes Cabrio, das nur im Modelljahr 2017 zu haben sein wird. Wir haben für euch alle Details und die Preise.

Ein nur auf ein Jahr zeitlich begrenztes Sondermodell kommt mit dem Jaguar F-Type „400 Sport“ auf den Markt. Das unterscheidet sich vom Serienmodell durch einen um 20 PS stärkeren Motor. Der 3,0-Liter-Kompressor-V6 leistet nun 400 PS in der Cabrio-Sonderedition. Am Drehmoment von 460 Newtonmetern ändert sich allerdings nichts. Dennoch schafft es der offene Doppelsitzer in rund fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 275 km/h angegeben und als Normverbrauch gibt Jaguar 8,9 Liter an. Der Kunde hat die Wahl, ob die Achtgang-Automatik die Kraft nur an die Hinterräder oder gleich an beide Achsen schicken soll.

Das Sondermodell wird nur in Weiß, Schwarz oder Silber erhältlich sein und enthält zudem im Sport-Design-Paket auch 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Mattgrau. Am Frontsplitter, am Heckdeckel und an den Bremssätteln sind gelbe „400 Sport“-Logos zu finden.

Im Innenraum des Cabrios können auf Wunsch die Sportschalensitze mit Logo auf den Kopfstützen mit gelben oder weißen Ziernähten versehen werden. Außerdem finden sich ein abgeflachtes Sportlenkrad sowie Schaltwippen und Mittelkonsole aus schwarzem Alu an Bord. Der nur im Modelljahr 2017 erhältliche „400 Sport“ startet in der Version mit Heckantrieb bei mindestens 106.350 Euro. Wer das Fahrzeug mit Allradantrieb ausrüsten lassen will, legt mindestens 112.200 Euro hin.

Bilder: © Jaguar