Abschied vom Diesel: Volvo setzt voll auf das Elektroauto

Bei Volvo bereitet man offenbar den Abschied vom Diesel vor und setzt künftig voll auf Hybride und auf das Elektroauto. Der schwedische Autohersteller, der mittlerweile zum chinesischen Geely-Konzern gehört, hält eine Motor-Neuentwicklung nicht mehr für wirtschaftlich und sucht sein Heil nun in alternativen Antrieben. Eine strategische Neuausrichtung mit Signalwirkung an andere Autobauer?

In einem Gespräch mit der FAZ bestätigte der Vorstandsvorsitzende von Volvo, Hakan Samuelsson, den Abschied vom Diesel. Künftig setzt der schwedische Autobauer voll auf das Elektroauto und auf hybride Systeme. Samuelsson sagte: „Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln.“ Die erst 2013 eingeführte, aktuelle Dieselgeneration soll aber natürlich noch weiterentwickelt werden und an den künftigen Abgasgrenzwert Euro 6c angepasst werden. Aber danach seien nach Ansicht des Chefs die Kosten für eine weitere Neukonstruktion zu hoch. Aktuell geht man davon aus, dass die aktuelle Diesel-Familie wohl noch bis ungefähr 2023 im Portfolio bleiben dürfte.

Überraschend kommt der Schritt jetzt nicht gerade, denn immer mehr Volvo-Modelle bekommen in letzter Zeit auch mindestens eine umweltfreundliche Variante zur Seite gestellt und da man zu einem chinesischen Konzern gehört und Diesel in China nahezu keine Rolle spielen, ist diese Vorgehensweise nur logisch. Ob sie sich auch durchsetzen wird, ist fraglich, denn immerhin sind die Fahrzeuge der Marke meist in der Mittelklasse und im höherpreisigen Dienstwagen-Segment angesiedelt, wo der Diesel hierzulande eigentlich immer noch das Maß der Dinge ist. Es ist wohl kaum davon auszugehen, dass die Dienstwagen-Platzhirsche von BMW, Audi und Mercedes jetzt schon dem Selbstzünder Lebewohl sagen werden. Allerdings dürfte man dort ganz genau die Entwicklungen bei Volvo unter die Lupe nehmen.

Bilder: © Volvo