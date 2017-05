Lamborghini Urus: Audi-V8 für das SUV

By

Mitte 2018 soll das erste SUV der Sportwagen-Marke, der Lamborghini Urus, auf den Markt kommen. Der Lambo-Chef Stefano Domenicali hat jetzt in einem Interview verraten, dass unter der Haube ein Audi-V8 arbeiten wird und welche Leistung das Aggregat im Edel-Italiener aufbringen soll.

Ziemlich flach und mit ordentlich Dampf versehen. So soll neben den italienischen Supersportwagen nun auch das erste SUV der Marke daherkommen. Das Herz vom Mitte 2018 erscheinenden Lamborghini Urus soll laut CEO Stefano Domenicali ein Audi-V8 werden. Somit wird der Gelände-Lambo vom gleichen 4,0-Liter-V8 angetrieben, der auch im Audi S8 Plus und im Bentley Continental steckt. Dank modularem Längsbaukasten teilt sich der Stier viele Teile mit seinen Markenbrüdern Audi Q7 und Bentley Bentayga. Im Italiener soll der starke 4,0-Liter-V8 satte 650 PS für die Hatz über den Asphalt bereitstellen. Ebenfalls angekündigt: 2019 soll eine Hybrid-Version folgen.

Die Italiener wollen mit dem neuen Modell auf den SUV-Schnellzug aufspringen und im ersten Verkaufsjahr gleich mal 1.000 Stück davon produzieren und natürlich auch verkaufen. 2019 sollen dann schon 3.500 Stück dieses einen Modells die Werkshallen verlassen. Wie ambitioniert das Ziel ist, zeigt der Vergleich mit 2016, wo die Marke insgesamt nur 3.500 Fahrzeuge an den Mann oder die Frau bringen konnte. Wurden die Teile für die beiden Sportwagen Huracán und Aventador noch extern lackiert, so richtet man für den Urus nun eigens eine Lackier-Abteilung im italienischen Stammwerk ein. Beim Basispreis für das SUV will man bei rund 200.000 Euro landen. Die Vorproduktion läuft bereits seit April.

Bilder: © Lamborghini