Kompakt-SUV Citroën C5 Aircross: Premiere in Shanghai

Mit dem Citroën C5 Aircross wollen die Franzosen das Segment der Kompakt-SUV ordentlich aufmischen. Der Ende 2018 in Europa erscheinende SUV wird jetzt seine Premiere in Shanghai auf der dortigen Auto Show feiern. Wir geben euch einen ersten Ausblick auf das neue Concept Car.

Das Kompakt-SUV Citroën C5 Aircross will mit einem ausdrucksstarken Design sowie einem großzügigen Raumangebot auf allen Plätzen, mit Spitzentechnologien und jeder Menge Komfort punkten. Beim Design wird man sich stark am Concept Car Citroën Aircross orientieren, das schon vor zwei Jahren in Shanghai enthüllt wurde. Jetzt geht es mit dem Modell für die neue SUV-Offensive der Marke wieder nach China (21.-28. April).

Neu auf der Technikseite ist dabei die Federung mit hydraulischem Anschlag, welche an die alte hydropneumatische Federung anknüpfen soll. Das neue Modell soll den Beginn der weltweiten SUV-Offensive der Franzosen markieren. Die Markteinführung in China findet im zweiten Halbjahr 2017 statt, während der Start in Europa erst für Ende 2018 vorgesehen ist.

Bilder: © Citroën