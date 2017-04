Opel Karl Rocks rollt ab sofort für 12.600 Euro zu den Händlern

By

Der Opel Karl Rocks, das jüngste Mitglied in der Rocks-Familie, rollt ab sofort für 12.600 Euro zu den Händlern. Für den Preis gibt es den Dreizylinder-Benziner mit einer Leistung von 75 PS und einem manuellen Fünfganggetriebe. Alles was ihr sonst noch über den kleinen SUV wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Mindestens 12.600 Euro müsst ihr für den ab sofort erhältlichen Opel Karl Rocks einplanen. Seit heute steht der Mini-SUV mit Offroad-Charme bei den Händlern. Für etwas mehr Bodenfreiheit haben die Entwickler den Kleinwagen-SUV um 18 Millimeter nach oben gesetzt. Das erlaubt dann auch mal einen kurzen Ausflug in leichtes Gelände. Allrad sucht man in der Ausstattungsliste allerdings vergebens.

Gegenüber dem Normalo-Karl ist die Offroad-Version serienmäßig mit silberfarben lackierter Dachreling, robusten vorderen und hinteren Stoßfängern mit Unterfahrschutz-Elementen, silberfarbenen Seitenschwellern, schwarzen Einfassungen an den Radhäusern und exklusiven 15-Zoll-Leichtmetallrädern in Bicolor-Optik ausgestattet. Im Innenraum will der Kleine durch die Türverkleidungen und ein Hochglanz-Dekor für das Infotainmentsystem positiv auffallen.

Wer will, kann zum Marktstart bereits optional auch das Radio R 4.0 Intellilink mit Android Auto oder Apple Carplay ins Auto bauen lassen oder dann ab Sommer auf das integrierte Navigationsgerät Navi 4.0 Intellilink setzen. Der kleine City-Rocker kommt auf Wunsch auch mit dem Online- und Serviceassistenten Opel Onstar daher. Besondere Größe zeigt der Kleine, wenn es um das Kofferraumvolumen geht, denn das beträgt mit umgeklappter Rücksitzlehne maximal 1.013 Liter. Für den Vortrieb verbaut man vorerst den Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 75 PS (Verbrauch kombiniert 4,7 Liter / 100 km) und manueller Fünf-Gang-Schaltung, die optional auch durch das automatisierte Fünf-Gang-Schaltgetriebe Easytronic 3.0 ersetzt werden kann. Auch die 1.0 LPG ecoFLEX-Variante, also der Flüssiggasantrieb, kann ab sofort bestellt werden.

Bilder: © Opel