Jeep Compass: SUV gleich zum Start als „Opening Edition“

Auf dem Gebiet der kleinen SUV hatte das Unternehmen bislang nicht viel zu bieten – das soll sich nun mit dem neuen Jeep Compass ändern. Gleich zum Start im Juli 2017 wird es den kleinen Crossover als „Opening Edition“ mit einem Zweiliter-Turbodieselmotor mit 140 PS, einem Neungang-Automatikgetriebe und dem automatischen Vierradantrieb geben. Was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Im Sommer 2017 startet der Jeep Compass seinen Beutezug in den Gefilden von Opel Mokka, Seat Ateca oder dem ebenfalls bald erscheinenden VW T-Roc. Genau wie sein kleiner Bruder, der Renegade, basiert auch das neue SUV in Sachen Skelett und Baugruppen auf dem Fiat 500 L. Zum Start wird es die drei Ausstattungsvarianten Unlimited, Limited und Trailhawk in Kombination mit zwei Benzin- und drei Dieselmotoren geben.

Bei den Benzinern gibt es die bekannten 1,4-Liter-Triebwerke mit 140 und 170 PS. Bei den Selbstzündern sind zum Start ein 1,6-Liter-Motor mit 120 PS sowie ein 2,0-Liter-Aggregat in den Leistungsstufen mit 140 und 170 PS erhältlich. Das Basistriebwerk bildet der 140 PS-Benziner mit Frontantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe, den es ab 25.000 Euro geben wird. Dank 4,40 Metern Länge und 2,64 Metern Radstand ist auch im Innenraum jede Menge Platz und so passen rund 500 Liter in den Kofferraum.

Bei den Assistenzsystemen sind ein Abstandstempomat, ein Spurhalteassistent, ein Notbremsassistent sowie ein Parkassistent, der den Wagen auf Knopfdruck einparkt, mit an Bord. Über den 8,4 Zoll großen Touchscreen könnt ihr navigieren, durch zahlreiche Apps surfen, das Smartphone (sowohl iOS als auch Android) spiegeln und fast alle Fahrzeugfunktionen ansteuern. Zum Marktstart wird es auch gleich das erste Sondermodell geben – die sogenannte „Opening Edition“. Sie ist unter anderem mit 18-Zoll-Rädern, LED-Rückleuchten und Chrom-Zierteilen an den Seitenfenstern ausgestattet. Neben dem serienmäßigen 2,0-Liter-Turbodiesel mit 140 PS kann optional auch die stärkere Version mit 170 PS geordert werden. Die Preise für das Sondermodell starten dann bei 35.900 Euro.

Bilder: © Jeep