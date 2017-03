Porsche 911: Mehr PS für zahlreiche Modellvarianten

By

Für Freunde der flotteren Gangart gibt es jetzt Grund zur Freude: Der Porsche 911 bekommt mehr PS für zahlreiche Modellvarianten. Wie viel genau und welche Typen in den Genuss kommen werden, erläutern wir in unseren News.

Wer will, kann verschiedenen S-Varianten vom Porsche 911 jetzt 30 PS mehr verschaffen. Für alle Modellvarianten von 911 Carrera S, 911 Carrera 4S und den 911 Targa 4S wird es die Leistungsspritze geben. Damit leistet der aufgeladene 3,0-Liter-Boxermotor dann 450 PS und wird so auf das Niveau der GTS-Modelle gehoben. Möglich wird diese Leistungssteigerung durch ein Kit, das unter anderem größere Abgasturbolader, dynamische Motorlager sowie ein neues Motorraum-Styling mit titan-farbener Abdeckung und Einlegern in Carbon umfasst. Ebenfalls neu sind eine modifizierte Bremsenkühlung und die Sportabgasanlage mit zwei zentriert angeordneten Endrohren. Zum Preis für das Grundfahrzeug von mindestens 112.100 Euro kommen dann, je nach Fahrzeugausstattung, noch einmal mindestens 10.139 Euro für das Leistungskit.

Für alle Modellreihen gibt es im neuen Modelljahr auch frische Farben für das Ex- und Interieur. Alle Fahrzeuge (ausgenommen der Panamera), welche die Werkshallen nach September 2015 verlassen haben, können ab sofort zudem mit der Connect-Plus-Option nachgerüstet werden, die eine fest im Fahrzeug integrierte SIM-Karte, welche den LTE-Standard beherrscht und eine Daten-Flatrate in zwei Paketen, umfasst. Alle Fahrzeuge, die vor Juni 2016 gebaut wurden, müssen dafür auch noch für ein Software-Update in die Werkstatt. Die betroffenen Fahrzeughalter erhalten dazu bald Post und müssen für das kostenfreie Update maximal 90 Minuten in der Werkstatt einplanen.

Bilder: © Porsche AG