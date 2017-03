VW Tiguan Allspace: SUV in XL

By

Auf der Auto Show in Detroit feierte der VW Tiguan Allspace seine Weltpremiere. Die Europapremiere des SUV in XL folgt in wenigen Tagen auf dem Genfer Autosalon. Nun gibt es auch erste Daten und einen ersten Einblick auf die eventuelle Preisgestaltung der Basisversion der 4,70 Meter langen XL-Variante.

Auch wenn der normale Tiguan mit seinen rund 4,50 Metern nicht gerade klein ist, so geht da noch mehr. Die VW-Ingenieure setzten 21,5 Zentimeter an und kreierten so einen SUV in XL, den VW Tiguan Allspace. In der 4,70 Meter langen Langversion gibt es wahlweise extra viel Gepäckraum (+ 265 Liter auf jetzt maximal 1.920 Liter) oder Platz für zwei zusätzliche Passagiere, denn der gewonnene Raum kann wahlweise durch den Einbau einer dritten Sitzreihe genutzt werden, so dass aus dem Fünf- ein Siebensitzer wird.

Bei den Motoren bedient man sich im üblicherweise gut gefüllten VW-Motoren-Portfolio: So wird es auch für den Allspace neben dem 1,4 Liter kleinen Einstiegsbenziner mit 150 PS die allseits bekannten 2,0-Liter-Triebwerke bis hin zum 240 PS starken Top-Diesel geben. Bis auf den Basisantrieb sind alle Aggregate serienmäßig mit Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe gekuppelt. Die Allradversionen verfügen zusätzlich noch über 4Motion Active Control mit Fahrprofilauswahl.

Die Multimediaangebote und Assistenzsysteme ähneln denen der Standardversion. Alle Modelle mit Navigationssystem sind serienmäßig mit den Online-Diensten „Guide & Inform“ und „Security & Service“ ausgestattet, App-Connect gibt es gegen Aufpreis. Das Fahrzeug kann Smartphones mit allen gängigen Betriebssystemen integrieren. Die Steuerung erfolgt normal per Touchscreen, aber auch erstmals per Gestensteuerung.

Ebenfalls für den langen Tiguan erhältlich: Lane Assist, Front Assist inklusive City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die automatische Distanzregelung ACC und der Stauassistent. Genaue Preise verraten die Verantwortlichen bislang noch nicht, aber die Preisliste soll bei etwa 30.000 Euro beginnen. Auslieferungsstart ist dann im September 2017 und vorbestellen kann man schon ab Mai 2017.

Bilder: © Volkswagen