Infiniti Project Black S: Performance-Projekt auf Basis des Q60 Coupés

Die Macher beim japanischen Luxus-Ableger von Nissan arbeiten jetzt zusammen mit dem Renault-F1-Team an einem Performance-Projekt auf Basis des Q60 Coupés. Auf dem Genfer Autosalon soll das Infiniti Project Black S in wenigen Tagen erstmals vorgestellt werden.

Schon vor einigen Jahren wollte man mit dem Q50 Eau Rouge eine echte Power-Limousine, die man dann mit dem rund 570 PS starken V6-Biturbo aus dem Nissan GT-R ausgestattet hätte, auf den Markt bringen. Das Projekt wurde dann aber 2015 begraben. Mit dem Infiniti Project Black S, einem Performance-Projekt auf Basis des Q60 Coupés, soll nun ein neuer Anlauf gewagt werden. Die ersten Ergebnisse wollen die Japaner in wenigen Tagen auf dem Genfer Autosalon vorstellen.

Als Projektpartner für das Vorhaben hat man sich das Renault F1-Team, was dank der Firmenallianz Nissan-Renault praktisch zur Familie gehört und was dann für die Entwicklung vom Hybridanteil des Antriebsstrangs verantwortlich war, mit ins Boot geholt. So soll auch in diesem Fahrzeug das aus der Formel 1 bekannte ERS-System zur Energierückgewinnung zum Einsatz kommen. Welcher Motor unter die Haube gepflanzt wird, ist bislang noch unbekannt. Das Q60 Coupé würde mit dem Dreiliter-V6-Biturbo mit 405 PS eine kraftvolle Grundlage bieten.

Die ersten Fotos lassen schon vermuten, dass man bei der neuen Studie viel Wert auf eine windschlüpfrige Aerodynamik gelegt hat, die maximalen Abtrieb produzieren kann. An der Front sitzt eine tiefgezogene Schürze mit großen Kühlluftschächten und die Flanken werden um Seitenschweller-Verkleidungen mit zusätzlichen Flaps angereichert. Am Heck dominiert ein großer Diffusor, der zwei mächtige Auspuffendrohre in seine Mitte nimmt. Und natürlich darf bei einem Sportmodell der große Spoiler mit einem Doppelflügelprofil auch nicht fehlen. Sobald es Neuigkeiten zu dem Projekt gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Bilder: © Infiniti