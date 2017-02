Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50: Sondermodell zum AMG-Geburtstag

By

Ab dem 06. März 2017 kann das neue Sondermodell zum AMG-Geburtstag bestellt werden. Vom Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50 sollen insgesamt nur 500 Stück die Werkshallen verlassen. Einige Extras sowie der 557 PS starke Biturbo-V8 sorgen für einen würdigen und kraftvollen Auftritt.

Der Daimler-Haustuner wird 50 Jahre alt und so gibt jetzt ein ganz besonderes Sondermodell zum AMG-Geburtstag: Den Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50. Die Sonderserie wird auf lediglich 500 Fahrzeuge limitiert und ist sofort an den beiden Sonderlackierungen in Designo graphitgrau magno oder Designo kaschmirweiß magno sowie den Applikationen in Chrom schwarz zu erkennen.

In diesem Ton sind beispielsweise die Seitenschweller, der Frontsplitter, die Zierleisten in den Lufteinlässen des „Panamericana-Grills“, die Finnen auf den seitlichen Luftauslässen am vorderen Kotflügel, der Zierstab am Heckdiffusor und die Endrohrblenden gehalten. Im Innenraum gibt es eine Plakette, die das Fahrzeug als Sondermodell ausweist. Auch in die Kopfstützen der mit Nappaleder in schwarz-silber bezogenen Performance-Sitze sind weiße „Edition 50“-Prägungen eingelassen. Und auch das Night-Paket-Interieur ist serienmäßig mit an Bord.

Für ordentlich Schub sorgt der V8-Biturbo des GT C Roadster. Er leistet 557 PS und 680 Newtonmeter und beschleunigt damit den offenen Zweisitzer in nur 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Topspeed beträgt, genau wie beim Coupé, 317 km/h. Die Preise sind bislang noch nicht bekannt, werden aber mit hoher Sicherheit über den 160.650 Euro, die für den Basis-GTC fällig werden, liegen.

Bilder: © Daimler AG