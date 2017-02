Toyota Yaris GRMN setzt auf 1,8-Liter-Kompressor-Motor

By

Pünktlich zum Facelift, gibt es zur Premiere auf dem Genfer Autosalon 2017 auch den WRC-Ableger Toyota Yaris GRMN zu sehen. Bei der potenten Sportversion setzt man auf einen 1,8-Liter-Kompressor-Motor mit ordentlich Power.

Mit dem Toyota Yaris GRMN soll der Angriff auf die Konkurrenten wie VW Polo GTI, Ford Fiesta ST und Peugeot 208 GTi gelingen. Dafür setzt man auf einen 1,8-Liter-Kompressor-Motor. Zum Vergleich: In der WRC-Version des Kleinwagens arbeitet 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbo.

Wie die Kollegen von Auto, Motor und Sport erfahren haben wollen, soll das Triebwerk in der Straßenversion über 210 PS leisten. Das Kürzel GRMN steht für Gazoo Racing Masters of Nürburgring, Für eine sportliche Optik sorgen die neuen Schürzen, neue Seitenschwellern sowie ein Heckspoiler.

Große Leichtmetallfelgen sowie eine Lackierung in den Toyota-Motorsportfarben runden das sportliche Outfit des flotten Japaners ab. Genau wie das Facelift vom Serienmodell wird auch der Innenraum der GRMN-Version aufgewertet. So wird es neue Lüftungsdüsen, eine neue TFT- Cockpitanzeige und neue Sitzbezüge geben. Auf dem Genfer Autosalon 2017 Anfang März rollt dann die Straßenversion des Rallye-Racers das erste Mal in die Messehallen.

Bilder: © Toyota