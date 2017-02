Hyundai i30 Kombi: Kompaktfrachter feiert Premiere in Genf

By

Gerade erst ist das kompakte Basismodell auf den Markt gekommen, da folgt schon der Hyundai i30 Kombi. Seine Premiere feiert der Kompaktfrachter Anfang März in Genf auf dem Autosalon. Jetzt gibt ein erstes Foto einen Vorgeschmack auf die Kombi-Version.

Auf dem Genfer Autosalon geht der Hyundai i30 Kombi an den Start. Ein erstes Foto gibt es schon vor der Premiere in Genf. Darauf erkennt man schon, dass auch die Kombi-Version mit einer zeitgemäß abfallenden Dachkante daherkommen wird. Die macht in anderen Kombi-Modellen den größeren Passagieren auf der Rückbank das Leben oft etwas schwerer. Ob das auch im Koreaner der Fall sein wird, werden wir dann spätestens Anfang März wissen, wenn die Vorstellung in der Schweiz über die Bühne gegangen ist. Beim Design an der Fahrzeugfront wird man sich bei Hyundai wohl am Schrägheckmodell orientieren und auch den Kaskadengrill, die LED-Scheinwerfer und die Tagfahrlichter verbauen.

Auch bei den Motoren dürfte es viele Ähnlichkeiten geben. Im Schrägheckmodell arbeiten drei Benziner (100-140 PS) und drei Diesel (95-136 PS). Die größeren Aggregate werden auf Wunsch auch mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe geliefert. Ebenfalls ähnlich dürfte die Ausstattung mit Assistenzsystemen wie beispielsweise dem Notbremsassistent, einem adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent oder Verkehrszeichenerkennung sein. Die Preise für den Frachter sind bislang noch nicht bekannt, allerdings lagen sie bislang immer gut 1.000 Euro über denen des Schrägheckmodells, dessen Preis im aktuellen Modelljahr bei 17.400 Euro startet.

Bilder: © Hyundai