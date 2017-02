Toyota Yaris mit neuem 1,5-Liter-Motor

By

Die Japaner haben den Toyota Yaris aufpoliert und ihn mit einem neuen 1,5-Liter-Motor mit 111 PS versehen. Auch bei der Sicherheitsausstattung hat sich etwas getan.

Der Toyota Yaris kommt zur Premiere auf dem Genfer Autosalon 2017 Anfang März mit einem neuen 1,5-Liter-Motor. Der soll den aktuellen 1,33-Liter-Vierzylinder ersetzen. Das für die Europaversion des Kleinwagens neue Triebwerk leistet 111 PS und lässt damit die Leistung um 13 PS steigen. Mehr Performance, aber gleichzeitig weniger Verbrauch soll das neue Aggregat bringen, denn es erfüllt mit nur 112-105 g CO2/km und mit einem Spritverbrauch von nur 5,0-4,7 Litern auf 100 Kilometern die verschärfte Abgasnorm Euro 6c.

Möglich machen das unter anderem eine hohe Verdichtung von 13,5:1 und eine Ventilsteuerung, die einen Wechsel zwischen Otto- und Atkinson-Verbrennungszyklus erlaubt. Für den unverändert 100 PS starken Hybrid-Yaris soll nach dem Update eine bessere Laufkultur abrufbar sein. Keine Veränderungen gibt es hingegen beim Basisbenziner, denn das ist auch weiterhin der 69 PS starke Einliter-Dreizylinder. Als neue Topversion der kleinen Rennsemmel wird eine sportliche WRC-Version mit Allradantrieb und mehr als 210 PS eingeführt.

Im ebenfalls modernisierten Innenraum gibt es neue Sitzbezüge, stellenweise neue Kunststoffoberflächen – unter anderem in Hochglanzschwarz – sowie überarbeitete Belüftungsdüsen. Auch ein neues Kombiinstrument, bestehend aus einem 4,2 Zoll großen TFT-Farbdisplay, das zwischen den beiden Analoginstrumenten sitzt, ist mit an Bord. Jetzt gibt es bereits in der Basisversion das umfangreiche Sicherheitspaket Toyota Safety Sense, das ein Pre-Collision System mit Notbremsassistent, einen Fernlicht- sowie einen Spurhalteassisstent kombiniert. Was der Kleine nach dem Update kosten wird, ist bislang leider noch nicht bekannt.

Bilder: © Toyota