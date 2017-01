VW überholt Toyota: Volkswagen ist Weltmarktführer

By

Daran konnte auch der Abgasskandal nicht grundlegend etwas ändern: 2016 war das Jahr der Wolfsburger und so ist Volkswagen zum Weltmarktführer aufgestiegen. VW hat Toyota überholt und schuld daran ist nahezu ausschließlich ein Land. Wo es für die Niedersachsen besonders gut läuft, verraten wir euch in unseren News.

Gemessen am Absatz hat VW 2016 Toyota überholt. Heute legte die Toyota-Gruppe die aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr vor und da verkaufte man inklusive Daihatsu Motor und dem Nutzfahrzeug-Hersteller Hino Motors insgesamt 10,17 Millionen Autos, was einem Plus gegenüber 2015 von 0,2 Prozent entspricht. Dem setzten die Wolfsburger weltweit 10,31 Millionen verkaufte Fahrzeuge entgegen. Dank eines Zuwachses von 3,8 Prozent gegenüber 2015 ist Volkswagen nun Weltmarktführer. Damit stehen die Japaner das erste Mal seit fünf Jahren nicht mehr an der Spitze des weltweiten Automarktes.

Zu verdanken haben das die Niedersachsen dem Minus von Toyota in den USA. Dort verkaufte der Konzern zuletzt weniger Autos und natürlich musste auch VW auf diesem Markt nach der Abgasaffäre Einbußen von 2,6 Prozent hinnehmen. Wachsen konnte man dann aber vor allem in einem Land: In China legte VW 2016 um satte 12,2 Prozent zu und verkaufte im vergangenen Jahr alleine in der Volksrepublik knapp vier Millionen Fahrzeuge. Ohne das Plus im Riesenreich in Asien sähe die Bilanz der Niedersachsen wohl weniger rosig aus.

Bilder: © Volkswagen