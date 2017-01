Ford GT: 656 PS, 746 Nm und 348 km/h

By

Endlich haben die Amis die technischen Daten vom Ford GT offiziell bestätigt: Mit 656 PS, 746 Nm und 348 km/h will man nun in Regionen rund um Ferrari 488 GTB und McLaren 675LT vordringen. Alle Fakten gibt es für euch in unseren News.

Seit der Vorstellung vom neuen Ford GT auf Detroit Autoshow 2015 haben wir schon öfter über den neuen Sportwagen aus Dearborn berichtet. Heute können wir euch endlich jede Menge technische Daten verraten, die nun erstmals offiziell bestätigt wurden. Und das sind die harten Fakten: 3,5-Liter-Biturbo-V6 mit 656 PS und 745 Newtonmeter Drehmoment. 90 % des Drehmoments liegen auch schon bei 3.500 U/Min an. Die Höchstgeschwindigkeit soll 348 km/h betragen und somit ist der GT der schnellste Seriensportwagen, der bisher jemals die Werkshallen in Dearborn, Michigan verlassen hat.

Dank dieser Werte fährt der amerikanische Supersportler in einer Liga mit Ferrari 488 GTB (670 PS) und McLaren 675 LT (675 PS). Und dass er beiden Modellen auch durchaus gefährlich werden könnte, soll er Herstellerangaben zufolge bereits auf der kanadischen Rennstrecke Calabogie Motorsports Park unter Beweis gestellt haben, denn bei Tests will man ihn dort mit einer Zeit von 2:09,8 Minuten gestoppt haben. Somit war der GT eine Sekunde schneller als der 675 LT (2:10,8 min) und rund drei Sekunden schneller als der 488-Vorgänger Ferrari 458 Speciale (2:12,9 min). Leider hält man sich sowohl beim Preis, als auch bei den Beschleunigungswerten noch bedeckt. Auf vier Jahre verteilt sollen jeweils 250 Fahrzeuge jährlich gebaut werden. Die ersten beiden Jahresproduktionen sind dabei schon restlos ausverkauft.

Bilder: © Ford