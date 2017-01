Mitsubishi präsentiert neuen Compact SUV in Genf

By

Ein Kompakt-SUV à la VW Tiguan oder Ford Kuga fehlte bislang im Portfolio von Mitsubishi. Mit der Premiere des nur als „Compact SUV“ betitelten Fahrzeuges in Genf soll sich das nun ändern. Ein erstes Foto gibt es für euch in unseren News.

Das nüchtern als „Compact SUV“ bezeichnete Modell von Mitsubishi, das in Genf 2017 seine Premiere feiern wird, soll kein bislang vorhandenes Fahrzeug im Portfolio der Japaner verdrängen. Zurzeit finden sich dort mit dem 4,30 Meter langen ASX ein kleiner SUV und mit dem 4,70 Meter langen Outlander ein großes Mittelklassemodell. Das Ergebnis soll sich dann zwischen beide Modelle einfügen und wird wahrscheinlich als Mitsubishi Outlander Sport im Herbst 2017 auf den deutschen Markt kommen.

Mehr gibt es leider noch nicht aus der obersten Konzern-Etage zu vermelden. Klar ist nur, dass man dort die komplette Modellpalette auf Elektro- und Plug-in-Hybridantriebe ausrichten möchte. So könnte man erwarten, dass das neue Modell neben konventionellen Benzin- und Dieselmotoren auch einen Plug-in-Hybrid bekommen dürfte. Das erste Foto erinnert dann doch recht stark an eine entschärfte Variante des schon 2015 vorgestellten Mitsubishi Concept XR-PHEV II. Auf dem Genfer Autosalon 2017 folgt dann mit dem neuen Modell hoffentlich ein erster Serien-Plug-in-Hybrid-SUV unterhalb des Outlander PHEV. Einen ersten Ausblick, in welche Richtung die Entwicklungen beim Antrieb gehen, gab es schon 2016 mit dem „Triple-Motor“-Allradkonzept der Studie GT-PHEV Concept. Wie viel davon im neuen Modell landen wird, bleibt abzuwarten.

