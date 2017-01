Seat setzt 2016 positiven Trend fort: Ateca soll Absatz weiter steigen lassen

By

Auch 2016 konnte Seat den positiven Trend beim Absatz weiter fortsetzen. Die Spanier haben jetzt die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht und wollen mit neuen Modellen den Aufwärtstrend fortsetzen. Auch das erste SUV der Marke, der Ateca, soll den Absatz weiter steigen lassen. Alle Zahlen und Fakten zum Geschäftsergebnis der spanischen VW-Tochter bekommt ihr in unseren News.

Bei den Spaniern lief es 2016 richtig rund. Dank positivem Trend konnte man im vergangenen Jahr noch einmal 3.000 Fahrzeuge mehr verkaufen als im Vorjahr, was einem Plus von rund drei Prozent entspricht. Im letzten Jahr wurden 97.585 Seat verkauft und in diesem Jahr hat man nun die Marke von 100.000 Fahrzeugen vor der Brust. Erreichen will man das mit neuen Modellen. So soll beispielsweise auch der SUV Ateca den Absatz weiter steigen lassen. Erfolgreichstes Modell im vergangenen Jahr war der Seat Leon, der rund die Hälfte beim Absatz ausgemacht hat. Einen Wehrmutstropfen gibt es allerdings: Der Marktanteil sank auch im letzten Jahr weiter auf nun nur noch 2,91 Prozent. Damit landete man 2016 in Deutschland nur auf Platz 10.

Neue Modelle sollen nun dabei helfen, verlorengegangene Marktanteile wieder zurückzuholen. Bernhard Bauer, Geschäftsführer SEAT Deutschland GmbH, sagte dazu: „Unser Ziel für 2017 ist die Marke von über 100.000 verkauften Fahrzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen optimieren wir unsere gesamte Organisation noch weiter Richtung Wachstum: Neuen Modelle, weiterer Ausbau des Händlernetzes und neue Angebote im digitalen Bereich.“ Dabei soll dann auch der erste SUV der Marke, der Ateca, helfen. Und sieht man sich die Wachstumszahlen der anderen Hersteller in diesem Fahrzeugsegment an, dürften die Chancen nicht schlecht stehen. Das zeigen auch die Zahlen, denn bis Ende 2016 wurden schon rund 6.900 Fahrzeuge des Modells in Deutschland zugelassen. Und erst kürzlich bekam das neue SUV-Modell die Auszeichnung „Best Buy Car of Europe in 2017“ bei den „Autobest Awards 2017“. Ebenfalls für 2017 geplant sind der grundlegend überarbeitete Leon, die fünfte Generation vom Ibiza sowie der Arona Crossover.

Bilder: © Seat