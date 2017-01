Škoda Octavia: Zehn PS mehr für den RS

By

In Wien wurde jetzt der neue Škoda Octavia offiziell vorgestellt. Neue Motoren, zehn PS mehr für den sportlichen RS und einen neuen Basispreis – alle Infos dazu bekommt ihr in unseren News.

Die VW-Tochter hat ihrem Volumenmodell, dem Škoda Octavia, jetzt ein gründliches Update verpasst. Neben leichten Änderungen an der Optik gibt es für die neue Version vor allem neue Technik, ein paar neue Assistenzsysteme und eine umfangreiche Motorenpalette, die gleichzeitig zehn PS mehr für den RS bedeutet. Für die Limousine und den Kombi stehen nun je vier Benziner (TSI), vier Diesel (TDI) und ein G-TEC-Aggregat mit Erdgas-Antrieb zur Verfügung. Die Leistung der Triebwerke reicht dabei vom 86 PS starken 1.2 TSI bis hin zum 150 PS starken 2,0 TDI.

Für den sportlichen RS gibt es gleich zehn PS mehr, so dass sein 2,0 TSI RS jetzt satte 230 PS leistet. Damit sprintet die Sportskanone in nur 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und riegelt erst bei 250 km/h elektronisch ab. Beim Verbrauch sind 6,5 Liter auf 100 Kilometern angegeben. Wer noch sparsamer und dennoch sportlich unterwegs sein will, greift zum 2,0 TDI RS mit 184 PS, der kombiniert auf 100 Kilometer nur 4,5 Liter verbrauchen soll.

Für alle Motoren, bis auf die beiden Basisaggregate, kann der Kunde zwischen dem manuellem Schaltgetriebe und dem neuen 7-Gang-DSG wählen. Optional kann das DSG beim normalen 2,0 TDI mit 150 PS auch mit einem 4×4 Allradantrieb verbunden werden. In der Optionsliste findet sich auch das Dynamic Chassis Control (DCC), mit dem die Dämpfung von komfortabel bis sportlich geregelt werden kann. Der Basispreis für die Limousine liegt bei 17.450 Euro (bisher 17.190). Beim Kombi sind dann moderate 700 Euro mehr fällig.

