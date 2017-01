Kia Picanto GT Line: Premiere beim Genfer Autosalon 2017

By

Zum Genfer Autosalon 2017 gibt es von den Koreanern den neuen Kia Picanto GT Line. Die dritte Generation des sportlichen Stadtflitzers wird dann direkt nach der Premiere im zweiten Quartal auf den Markt kommen. Was ihr vom neuen Modell im A-Segment erwarten dürft, lest ihr in unseren News.

Anfang März wird auf dem Genfer Autosalon 2017 der neue Kia Picanto GT Line seine Premiere feiern. Und der soll trotz den gegenüber dem Vorgänger gleichgebliebenen Außenabmessungen mit mehr Platz im Innenraum punkten. Die Außenhaut wirkt natürlich sportlich-dynamisch. Der kleine Sportler sticht dank großer Luftöffnungen in der Front, filigranen Leichtmetallfelgen, Seitenschwellern sowie einem Heckdiffusor mit Doppelrohrauspuff sofort ins Auge und die elf „lebhaften und leuchtenden“ Lackierungen sorgen für Abwechslung.

Im Innenraum fallen die deutlich wertiger wirkenden Materialien auf, die dem Interieur ein nobles Ambiente verleihen. Zentral im Armaturenbrett angeordnet befindet sich nun ein großes, freistehend angeordnetes Touchscreen-Display für das Infotainment-Navigationssystem. Auch eine schicke und übersichtliche Bedieneinheit für die Klimaautomatik ist in der Mittelkonsole untergebracht. Nicht so ganz zum Minimalismus in Sachen Knöpfchen will das Lederlenkrad mit seiner Vielzahl an Tastern und Schaltern passen. Durch jede Menge Farbakzente lässt sich die Innenraumgestaltung natürlich auch individuell anpassen.

Zu den Ausstattungsdetails, den Antrieben, der Sicherheitstechnik und den Preisen hat Kia bislang leider noch keine Angaben gemacht. Der Marktstart ist für das zweite Quartal 2017 geplant.

