Renault Zoé Z.E. 40: Bis zu 400 Kilometer Reichweite

Der Renault Zoé Z.E. 40 kann jetzt deutlich länger. Das Elektroauto aus Frankreich bringt es nach einem Update nun auf bis zu 400 Kilometer Reichweite. So konnten die Entwickler den Aktionsradius des 2012 eingeführten Stromers seit seinem Start nahezu verdoppeln. Wie sich das auf den Preis auswirkt, erklären wir in unseren News.

Wer ein Elektroauto fährt, kennt das leidige Problem mit der geringen Reichweite. Ständig muss nachgeladen werden und im Winter sinkt die Anzeige schneller nach unten als dem Fahrer lieb ist. Ein Problem, dass mit dem Update beim Renault Zoé Z.E. 40 nun ein wenig abgefedert werden soll. Möglich wird das dank der neu entwickelten Lithiumionen-Batterie, deren Kapazität von 22 kWh auf jetzt 41 kWh nahezu verdoppelt wurde. Bis zu 400 Kilometer Reichweite bietet in dem Segment sonst kein anderes Elektroauto. Der Konkurrenz aus VW E-Golf, BMW i3, Nissan Leaf und Co. geht bereits deutlich früher die Puste aus.

Innerhalb einer halben Stunde soll der Akku an einer normalen Ladesäule für weitere 80 Kilometer fit gemacht werden können und mit einem Schnellladegerät steigt die Reichweite in der gleichen Zeitspanne sogar wieder auf 120 Kilometer. Das neue Akku-Pack lässt die Leistung von 65 auf 92 PS steigen, allerdings bleibt es auch weiterhin bei der vernünftigen Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Der Spurt von 0 auf 100 km/h wird in mäßigen 13,2 Sekunden erledigt. Die Preise für den Stromer starten bei 24.900 Euro plus Batteriemiete (ab 59 Euro/Monat).

Bilder: © Renault